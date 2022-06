Η διεθνής Ισπανίδα επιθετικός της Μπαρτσελόνα αποχώρησε από τη συγκέντρωση της ομάδας λόγω διαστρέμματος στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του γόνατος.

Το διάστρεμμα στο δεξί της γόνατο της στέρησε τη συμμετοχή στην τελική φάση του Copa de la Reina στο τέλος της σεζόν. Η Ισπανίδα επιθετικός της Μπαρτσελόνα Τζένι Ερμόσο βρέθηκε στις κλήσεις της εθνικής της όμως διαπιστώθηκε ότι το πρόβλημα παραμένει και έτσι ο προπονητής της ομάδα γυναικών της Ισπανίας θα κληθεί να διαχειριστεί την απουσία της πρώτης σκόρερ όλων των εποχών της ομάδας και να καλέσει μια άλλη παίκτρια τις επόμενες ώρες για να καλύψει το κενό της.

42 γκολ σε 82 ματς με τη «ρόχα» φανέλα μετράει η έμπειρη στράικερ που έκανε το ντεμπούτο της στην Εθνική Γυναικών τον Σεπτέμβριο του 2011 κι ήταν στην αποστολή της ομάδας στα Ευρωπαϊκά του 2013 και 2017 και στα Παγκόσμια Κύπελλα του 2015, 2019 αλλά δεν θα καταφέρει να δώσει το παρών αυτό το καλοκαίρι στην Αγγλία.

Η Ερμόσο αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο του τελικού του Champions League Γυναικών στις 21/05 στο Τορίνο, και έκτοτε δεν έχει πάρει χρόνο συμμετοχής. Δεν ήταν στην αποστολή των «μπλαουγκράνα» για το Final 4 του κυπέλλου Ισπανίας και τελικώς δεν θα προλάβει το Euro 2022.

Παράλληλα, η 32χρονη επιθετικός πρέπει να εξετάσει το μέλλον της καριέρας της καθώς το συμβόλαιο συνεργασίας με την πρωταθλήτρια Ισπανίας εκπνέει στις 30 Ιουνίου. Ατλέτικο Μαδρίτης και Ρεάλ Μαδρίτης έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για να την κάνουν δική τους.

❌ Jenni Hermoso is ruled out of the #WEURO2022 with injury



The Barcelona striker is @SeFutbolFem's all-time leading goalscorer ⚽️ pic.twitter.com/ppQmnt6tQd