H Βιρχίνια Τορεσίγια, μετά από μια διετή «μάχη» με τον καρκίνο βγήκε νικήτρια, επέστρεψε στη δράση και αποθεώθηκε από συμπαίκτριες και αντιπάλους.

Η γυναικεία ομάδα της Μπαρτσελόνα συνέτριψε με 7-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης και κατέκτησε το ισπανικό Super Cup, όμως οι «ροχιμπλάνκος» ήταν αυτοί που πανηγύρισαν έξαλλα για τον θρίαμβο της πραγματρικής νικήτριας. Της Βιρχίνια Τορεσίγια.

Στο 85ο λεπτό της αναμέτρησης, λίγο μετά το 6-0, η τέταρτη διαιτητής σήκωση τον φωτεινό πίνακα με το νούμερο «14» και η παίκτρια της «Ατλέτι» επέστρεψε σε αγώνα μετά από μια γενναιά, επίπονη αλλά νικηφόρα μάχη με τον όγκο του εγκεφάλου. Οι 1123 θεατές αποθέωσαν την 27χρονη χαφ με ένα συγκινητικό standing ovation, ενώ μετά το τελευταίο σφύριγμα της αναμέτρησης, οι παίκτριες της Μπαρτσελόνα την σήκωσαν στον αέρα και γιόρτασαν για τη μεγάλη νικήτρια του τελικού της ζωής.

After almost 2 years of battling a brain tumor, Virginia Torrecilla makes her return to the pitch in the last 5 minutes of the match against Barcelona Femení.



