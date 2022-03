Η νεοεκλεγείσα και πρώτη ιστορικά πρόεδρος της νορβηγικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, Λίσε Κλάβενες, εξαπέλυσε «πυρά» προς Κατάρ και FIFA κατά την ομιλία της στο Κογκρέσο της Ντόχα, κατακεραυνώνοντας τους διοργανωτές για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

«Σεισμό» στη διεθνή κοινότητα προκάλεσε η ομιλία της προέδρου της νορβηγικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Λίσε Κλάβεσεν στο ετήσιο Κογκρέσο της FIFA.

Η πρώτη γυναίκα πρόεδρος στα 120 χρόνια ιστορία της NFF, η οποία εξελέγη μόλις στις 7 Μαρτίου, βρέθηκε στη Ντόχα στο πλαίσιο του συνεδρίου πριν από την κλήρωση του Μουντιάλ και παραχώρησε έναν συνταρακτικό λόγο,εξαπολύοντας μύδρους για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον τρόπο που έγινε η ανάθεση του Παγκοσμίου Κυπέλλου πίσω στο 2010 κι όλα αυτά παρουσία των Τζιάνι Ινφαντίνο και των μελών της οργανωτικής επιτροπής του Κατάρ!

Παράλληλα, η Κλάβεσεν έθεσε την παγκόσμια συνομοσπονδία προ των ευθυνών της για τους νεκρούς και τους τραυματίες μετανάστες που σκοτώθηκαν στα έργα για το Μουντιάλ, καλώντας τον Τζιάνι Ινφαντίνο να μεριμνήσει έμπρακτα για τις οικογένειές τους:

«Το άθλημά μας μπορεί να εμπνεύσει όνειρα και να γκρεμίσει φράγματα, αλλά ως ηγέτες πρέπει να το κάνουμε σωστά και με τα υψηλότερα στάνταρ. Δεν μπορούμε να αγνοούμε τα ''καμπανάκια'' για αλλαγή και ο τρόπος που διοικεί το ποδόσφαιρο η FIFA λέει πολλά για το πώς το αντιλαμβάνεται. Η FIFA πρέπει να λειτουργεί ως πρότυπο.



Το 2010 τα Παγκόσμια Κύπελλα ανατέθηκαν με απαράδεκτους τρόπους και σε απαράδεκτες συνθήκες. Ανθρώπινα δικαιώματα, ισότητα και δημοκρατία, οι βασικοί πυλώνες του ποδοσφαίρου, δεν βρίσκονταν στην αρχική 11άδα. Αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα μπήκαν στον αγώνα ως αλλαγή, κυρίως από εξωτερικές ''φωνές''. Η FIFA έχει αναφερθεί σε αυτά τα ζητήματα, αλλά υπάρχει πολύς δρόμος ακόμα.



«Οι μετανάστες εργάτες που τραυματίστηκαν ή οι οικογένειες εκείνων που πέθαναν στα έργα για το Παγκόσμιο Κύπελλο πρέπει να λάβουν την απαραίτητη μέριμνα. Η FIFA, όλοι μας, πρέπει να πάρουμε τα κατάλληλα μέτρα για να φέρουμε την αλλαγή. Είναι ζωτικής σημασίας η τωρινή διοίκηση να συνεχίσει ολόψυχα σε αυτόν τον δρόμο. Δεν υπάρχει χώρος για αφεντικά που δεν εγγυώνται την ασφάλεια των εργατών, δεν υπάρχει χώρος για οικοδεσπότες που δεν μπορούν να διοργανώσουν ένα παιχνίδι γυναικών, που δεν μπορούν να εγγυηθούν βάσει νόμου την ασφάλεια και τον σεβασμό των ατόμων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, οι οποίοι έρχονται σε αυτό το θέατρο των ονείρων. Φοβάμαι ότι τα γήπεδά μας θα είναι άδεια στο μέλλον αν αγνοήσουμε την κρισιμότητα της στιγμής», δήλωσε χαρακτηριστικά η Κλάβεσεν, πρώην διεθνής παίκτρια με τη Νορβηγία και μέχρι πρότινος διευθύντρια επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην ομοσπονδία.

After 2hrs of procedure & speeches packed w/ vacuous phrases about football’s power, Norway FA pres Lise Klaveness delivers a powerful & personal call for inclusion, reparations for dead workers & defending human rights. A guy from Honduran FA then basically tells her to shut up. pic.twitter.com/I6MD0uE0o5