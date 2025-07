Κουκουρέγια: «Κανείς δεν τολμούσε να πει στον Τραμπ να φύγει, είχα τρομοκρατηθεί!»

Ο Μαρκ Κουκουρέγια μίλησε για το αμήχανο επεισόδιο με τον Ντόναλντ Τραμπ κατά την απονομή της Τσέλσι στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, τονίζοντας πως είχε... τρομοκρατηθεί.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων στις ΗΠΑ ολοκληρώθηκε με τους παίκτες της Τσέλσι να σηκώνουν το τρόπαιο στον ουρανό του Νιου Τζέρσεϊ, όμως μαζί τους είχαν και μια αναπάντεχη συντροφιά.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ συγκεκριμένα, Ντόναλντ Τραμπ, είχε τραβήξει τα βλέμματα για την απόφασή του να παραμείνει στο βάθρο τη στιγμή των πανηγυρισμών, με τις έκπληκτες αντιδράσεις ορισμένων παικτών των Μπλε, όπως ο Κόουλ Πάλμερ, να γίνονται viral στα social media.

Ο Άγγλος πάντως δεν ήταν ο μόνος... μπερδεμένος παίκτης των Λονδρέζων με τον Ντόναλντ Τραμπ. Σε πρόσφατες δηλώσεις του στον Ισπανό δημοσιογράφο, Ζεράρ Ρομέρο, ο Μαρκ Κουκουρέγια μίλησε για το αμήχανο επεισόδιο με πρωταγωνιστή τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τονίζοντας όλοι φοβόντουσαν να του πουν να απομακρυνθεί από το βάθρο.

«Μας είχαν πει ότι, ως κανόνα, ο Ντόναλντ Τραμπ θα ερχόταν να μας απονείμει το τρόπαιο και ότι δεν επιτρεπόταν να το σηκώσουμε μέχρι να φύγει. Και φυσικά όλοι ήμασταν εκεί και περιμέναμε να φύγει, αλλά ο τύπος δεν ήθελε» τόνισε αρχικά, συνεχίζοντας:

He always needs to be the center of attention. Trump hijacks the trophy presentation at Club World Cup as FIFA president tries to escort him offstage. pic.twitter.com/Q1NktRLgpn