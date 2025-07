Ο προπονητής των Παριζιάνων κινδυνεύει με τιμωρία τριών αγώνων εκτός πάγκου, όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ της η Mundo Deportivo.

Η κίνηση του Λουίς Ενρίκε να «χτυπήσει» τον Ζοάο Πέδρο κατά τη διάρκεια της σύρραξης στο φινάλε του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων των ΗΠΑ, μονοπωλεί το ενδιαφέρον τις τελευταίες ώρες.

Ο Αστουριανός τεχνικός στις δηλώσεις του εξήγησε πως προσπάθησε να σταματήσει την ένταση, καθώς τέτοιες σκηνές δεν αρμόζουν στον αθλητισμό, χωρίς ωστόσο η απάντησή του αυτή να... πείσει. Κανείς δεν γνωρίζει αν θα τιμωρηθεί ή όχι, καθώς οι ποινές από το Μουντιάλ Συλλόγων δεν μεταφέρονται σε άλλη διοργάνωση, βάσει του άρθρου 74, ωστόσο όλα θα κριθούν από την έκθεση του αρμόδιου οργάνου της FIFA.

Ουσιαστικά αν η FIFA αποφασίσει να «ανοίξει» την υπόθεση, τότε βάσει του άρθρου 2 του Κεφαλαίου παραβάσεων, ο Ενρίκε κινδυνεύει με αποκλεισμό τριών αγώνων.

🚨🇪🇸 Luis Enrique could be suspended for a minimum of 3 games after hitting João Pedro after the Club World Cup final, reports @mundodeportivo. 🚫 pic.twitter.com/N98cvdvfl6