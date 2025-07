Η Τσέλσι μετατράπηκε σε «οδοστρωτήρα» στον τελικό απέναντι στην Παρί, με τον Ζοάο Πέδρο να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 3-0 πριν το ημίχρονο!

Εντυπωσιακή η Τσέλσι απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί! Οι Μπλε κάνουν ό,τι θέλουν στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων 2025, όπου έχουν παραβιάσει την εστία του Ντοναρούμα τρεις φορές. Πρωταγωνιστής ο Κόουλ Πάλμερ που μετά τα δύο υπέροχα γκολ που σημείωσε έγινε και δημιουργός. Στο 43' έβγαλε τον Ζοαό Πέδρο απέναντι από τον Ιταλό γκολκίπερ κι εκείνος με άψογο τελείωμα έκανε το 3-0 συνεχίζοντας την... απόσβεση μετά την μεταγραφή του από την Μπράιτον.

WHAT IS HAPPENING!!!



WHAT A FINISH BY JOÃO PEDRO. Its 3-0 🤯💥👀



Catch the @FIFACWC Final | July 13 | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #CHEPSG pic.twitter.com/RlygImcV2O