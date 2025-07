Κόουλ Cold Πάλμερ μέχρι στιγμής στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, με την Τσέλσι να έχει πάρει προβάδισμα δύο τερμάτων ήδη από το 30' απέναντι στην Παρί.

Η Τσέλσι μπήκε πιο δυναμικά από την Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων 2025! Μάλιστα, οι Μπλε άγγιξαν το γκολ με τον Πάλμερ στα πρώτα λεπτά, με τον Άγγλο διεθνή πάντως να βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα λίγο αργότερα. Όχι μία φορά, αλλά δύο αμφότερες με υπέροχα πλασέ.

Στο 22', ο Γκουστό έγινε αποδέκτης της βαθιάς μπαλιάς του Σάντσεθ και σε δεύτερο χρόνο πάσαρε στον Πάλμερ που με ένα... ψυχρό πλασέ έστειλε την μπάλα στην εστία του Ντοναρούμα για το 1-0.

COLE. PALMER. STRIKES. 💥



CHELSEA ARE IN FRONT! 🏆🔵



Into the bottom corner like a cold-blooded finisher 🔵🔥



