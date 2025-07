Φουλ για Κατάρ και... χειμώνα το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων

Το Κατάρ παίρνει προβάδισμα για το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, το οποίο αναμένεται να διεξαχθεί τον χειμώνα.

Η επιρροή του προέδρου της Παρί Σεν Ζερμέν, Νασέρ Αλ-Κελαϊφί, τοποθετεί την υποψηφιότητα του Κατάρ μπροστά από την Ισπανία και τη Βραζιλία! Το Κατάρ παίρνει σημαντικό προβάδισμα ως η επόμενη διοργανώτρια χώρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων για το 2029. Εάν επιλεγεί η χώρα που ήδη φιλοξένησε το Μουντιάλ το 2022, το τουρνουά θα διεξαχθεί χειμώνα. Ισπανία και Βραζιλία αποτελούν τις άλλες δύο εναλλακτικές που εξετάζει η FIFΑ, όμως η παρουσία του, Νασέρ Αλ-Κελαϊφί αλλάζει τα δεδομένα.

