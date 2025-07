Σε μία κατάθεση ψυχής, ο Πέδρο Νέτο μίλησε στην επίσημη ιστοσελίδα της Τσέλσι για τον καλό του φίλο, Ντιόγκο Ζότα, για τον οποίο θέλει να κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

Ο ξαφνικός και πρόωρος θάνατος του Ντιόγκο Ζότα στις 3 Ιουλίου προκάλεσε σοκ σε όλο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη. Ο 28χρονος Πορτογάλος «έσβησε» στην άσφαλτο μαζί με τον αδερφό του, Αντρέ Σίλβα, στην Θαμόρα της Ισπανίας βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του, τους συμπαίκτες του και τους φίλους του.

Το τραγικό συμβάν είναι ακόμη πολύ πρόσφατο, με συμπαίκτες -νυν και πρώην- προπονητές και παράγοντες του ποδοσφαίρου να στέλνουν το δικό τους «αντίο» τόσο στον ίδιο όσο και στον αδερφό του, με την οικογένειά του να λαμβάνει χιλιάδες μηνύματα στήριξης. Ένας από τους κοντινούς του ανθρώπους ήταν και ο Πέδρο Νέτο, ο οποίος λόγω των υποχρεώσεών του με την Τσέλσι στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2025, δεν ήταν παρών στην κηδεία των δύο αδερφών στην Πορτογαλία.

Μία ημέρα πριν τον τελικό απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν (13/7, 22:00), ο Νέτο με δηλώσεις του στο σάιτ της λονδρέζικης ομάδας τόνισε ότι θέλει να κατακτήσει το τρόπαιο στη μνήμη του Ζότα, με τον οποίο συνυπήρξαν στη Γουλβς και φυσικά στην εθνική Πορτογαλίας.

Our final Club World Cup diary comes from Pedro Neto, who remembers his friend Diogo Jota. 💙