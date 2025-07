Προτού προλάβει να συνέλθει η Ρεάλ Μαδρίτης δέχθηκε ακόμη ένα τέρμα από την ασταμάτητη Παρί, με τον Ρουίθ να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 3-0 πριν το 30'.

Η Παρί Σεν Ζερμέν μετατρέπει σε «πάρτι» τον ημιτελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων 2025 απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης! Μετά το γρήγορο προβάδισμα των δύο τερμάτων πριν το πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης, ο Ρουίθ τιμώρησε για τρίτη φορά την άμυνα της Βασίλισσας. Στο 24', η Παρί αναπτύχθηκε υπέροχα, με τον Χακίμι να βρίσκει στην καρδιά της περιοχής τον Ισπανό που τελείωσε από κοντά τη φάση για το 3-0.

24' PSG 3-0!!! ⚽️⚽️⚽️



Ruiz nets his second of the game with a clinical finish on a lightning-fast counter. 🔴🔵⚡



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13