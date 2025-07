Ζοάο Πέδρο: «Ήμουν σε διακοπές πριν, το ότι έπαιξα έτσι για την Τσέλσι είναι ευχάριστο για μένα»

Ο πολυτιμότερος παίκτης του ημιτελικού ανάμεσα στην Τσέλσι και την Φλουμινένσε, Ζοάο Πέδρο, αποκάλυψε ότι έξι ημέρες πριν την εμφάνισή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων ήταν ακόμη διακοπές.

Η Τσέλσι ήταν η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε το εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, επικρατώντας με 2-0 επί της Φλουμινένσε.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Μαρέσκα ήταν το νέο τους μεταγραφικό απόκτημα, ο Ζοάο Πέδρο.

Ο Βραζιλιάνος πέτυχε δύο τέρματα κόντρα στην ομάδα στην οποία ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά, χωρίς να τα πανηγυρίσει, «γκρεμίζοντας» κάθε ελπίδα να βρεθούν σε έναν τελικό.

Μετά την λήξη της αναμέτρησης ο 23χρονος άσος, αποκάλυψε πως πριν από έξι ήμερες βρισκόταν ακόμη σε καλοκαιρινές διακοπές.

«Ο προπονητής μού είπε να παίζω ελεύθερα, να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό, και νομίζω ότι το πέτυχα. Ήμουν σε διακοπές, οπότε το να έρθω και να παίξω με τον τρόπο που έπαιξα είναι πολύ ικανοποιητικό», ανέφερε μετά το ντεμπούτο του με την φανέλα της Τσέλσι κόντρα στην Παλμέιρας, το βράδυ του Σαββάτου (05/07).

Understand João Pedro was on vacation! ✨🇧🇷 #CFC



He later signed for £50m to virtually eliminate the team that revealed him to the world



He’s already worth more than Chelsea paid for it and deciding a World Cup semi-final.



Absolute phenomenal performance from the Brazilian! pic.twitter.com/JN9OigWAGh

— Topskills Sports UK (@topskillsportuk) July 8, 2025

Ο διεθνής επιθετικός έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες της Φλουμινένσε όπου το 2019 έκανε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα, πριν μετακομίσει στην Αγγλία για χάρη της Γουότφορντ.

Μετά από τρία χρόνια τον απέκτησε η Μπραιτον, προτού έρθει στην ομάδα του Λονδίνου αντί 63.7 εκατομμυρίων ευρώ.