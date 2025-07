Με ένα υπέροχο τέρμα του Μαρτινέλι, η Φλουμινένσε άνοιξε το σκορ απέναντι στην Αλ Χιλάλ για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων 2025.

Στη «μάχη» για ένα εισιτήριο στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων 2025 έχουν ριχτεί Φλουμινένσε και Αλ Χιλάλ. Οι Βραζιλιάνοι ήταν αυτοί που βρήκαν πρώτοι τον δρόμο προς τα δίχτυα χάρη σε ένα πανέμορφο τέρμα από τον Μαρτινέλι στο 40ό λεπτό. Οι αμυντικοί της Αλ Χιλάλ δεν έδιωξαν σωστά την μπάλα που στρώθηκε στον Μαρτινέλι, ο οποίος με ένα φοβερό σουτ την έστειλε εκεί όπου ο Μπόνο δεν μπορούσε να αντιδράσει, για το 1-0 της Φλουμινένσε.

40' MARTINELLIIIIIIIIIIIII 🇭🇺@FluminenseFC leads 1-0 thanks to a wonder goal from the Brazilian. 🚀 pic.twitter.com/Z23SR61KQY