Σε μια προσπάθεια να «αποζημιώσει» όσους ταλαιπωρήθηκαν στο ματς της Μπενφίκα με την Τσέλσι, αλλά και να γεμίσει τα γήπεδα, η FIFA δίνει δωρεάν εισιτήρια.

Δωρεάν εισιτήρια για την αναμέτρηση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων μεταξύ της Ίντερ και της Φλουμινένσε (30/6, 22:00) προσφέρει η FIFA, στους φιλάθλους που ταλαιπωρήθηκαν παρακολουθώντας το παιχνίδι της Μπενφίκα με την Τσέλσι.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, όλοι όσοι είδαν από κοντά τον συγκεκριμένο αγώνα που διεκόπη για σχεδόν δυο ώρες και συνολικά κράτησε... πέντε, έλαβαν ή θα λάβουν ένα email στο οποίο θα υπάρχουν τέσσερα δωρεάν εισιτήρια για το αποψινό ματς.

Μόλις 25.929 φίλαθλοι έδωσαν το «παρών» στις εξέδρες του «Bank Of America Stadium», το οποίο έχει χωρητικότητα 74.867 ανθρώπων, και έτσι η FIFA ελπίζει να δει περισσότερο... λαό στις κερκίδες και φυσικά να δείξει το καλό της πρόσωπο σε όσους «ξεροστάλιασαν» υπό τον φόβο καταιγίδας.

