Η επιλογή του Κόουλ Πάλμερ να φορέσει μάσκα στην πτήση της Τσέλσι ενόψει του πρώτου παιχνιδιού για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων δημιούργησε ερωτήματα, στα οποία ο Άγγλος έδωσε την απλή εξήγηση.

Η Τσέλσι είναι η μία από τις δύο αγγλικές ομάδες -μαζί με την Μάντσεστερ Σίτι- που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2025.

Οι Μπλε έκαναν το... υπερατλαντικό ταξίδι μερικές εβδομάδες μετά την κατάκτηση του Conference League, με στόχο να διεκδικήσουν ακόμη ένα τρόπαιο. Ως βάση, η Τσέλσι είναι εγκατεστημένη στη Φιλαδέλφεια, ωστόσο για το πρώτο ματς του τουρνουά ταξίδεψαν στην Ατλάντα όπου αντιμετώπισαν μπροστά σε... ελάχιστο πλήθος την Λος Άντζελες (16/06, 2-0).

Αυτό που τράβηξε την προσοχή των δημοσιογράφων κατά την άφιξη της αποστολής, ωστόσο, ήταν ο Κόουλ Πάλμερ. Για τον απλούστατο λόγο ότι βγήκε από το αεροπλάνο φορώντας μάσκα, κάτι που έκανε αρκετούς να αναρωτηθούν εάν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα.

Μέχρι και ο προπονητής της, Έντσο Μαρέσκα, πίστευε ότι ίσως και να επρόκειτο για κάποιο αστείο, όμως ο Πάλμερ (που στο μεταξύ ξεκίνησε κανονικά βασικός στο ματς με τη Λος Άντζελες) έσπευσε να ξεκαθαρίσει τον λόγο που εθεάθη με μάσκα:

«Δεν ήταν κάποιο αστείο, απλά δεν μου αρέσει η μυρωδιά των αεροπλάνων! Γι' αυτό φοράω μάσκα. Όταν ταξιδεύω δεν μου αρέσουν οι μυρωδιές και όλα αυτά. Εννοώ πράγματα όπως ο κλιματισμός», εξήγησε στους δημοσιογράφους ο 23χρονος Άγγλος.

🗣️ Cole Palmer on why he wore a face mask when flying to the US:



“I don’t like the smell of planes.” 🤣pic.twitter.com/qa42R2VkAU