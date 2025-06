Μεά τη νίκη της Παρί με 4-0 επί της Ατλέτικο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, ο Ενρίκε επιβεβαίωσε την υπεροχή του απέναντι στον Σιμεόνε, μετρώντας πλέον 10 νίκες σε 16 επίσημες αναμετρήσεις μεταξύ τους.

Η Παρί Σεν Ζερμέν έκανε την ιδανική πρεμιέρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του 2025, «διαλύοντας» με 4-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης. Ένα αποτέλεσμα που δεν ήταν απλώς σημαντικό για την πορεία των πρωταθλητών Ευρώπης στη διοργάνωση, αλλά και ενδεικτικό της απόλυτης κυριαρχίας του Λουίς Ενρίκε απέναντι στον Ντιέγκο Σιμεόνε.

Η ήττα αυτή ήταν η 10η που υφίσταται ο Αργεντινός τεχνικός μέσα σε 16 μεταξύ τους αναμετρήσεις. Το ποσοστό των χαμένων παιχνιδιών του «Τσόλο» κόντρα στον Ισπανό αγγίζει πλέον το 62,5%, κάτι που αποτελεί τη χειρότερη επίδοσή του απέναντι σε οποιονδήποτε προπονητή έχει αντιμετωπίσει τουλάχιστον δέκα φορές σε επίσημους αγώνες.

Μετά το πρώτο παιχνίδι των Ροχιμπλάνκος στο Μουντιάλ Συλλόγων, ο Σιμεόνε υποστήριξε πως οι δύο ομάδες διαφέρουν πολύ ως προς τα μπάτζετ τους, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι όταν ο Ενρίκε χρειάστηκε εξτρέμ, η Παρί έδωσε 70 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει δικό της τον Κβαρατσχέλια και να εκπληρώσει την επιθυμία του. Άφησε να εννοηθεί ότι κάτι αντίστοιχο δε συμβαίνει στη δική του περίπτωση, γεγονός που μπορεί να έπαιξε ρόλο.

🗣️ Diego Simeone: "When Luis Enrique needed help on the left wing, they [PSG] spent €70m in January to sign someone." Speaking after PSG beat his Atleti team 4-0 in the Club World Cup yesterday. pic.twitter.com/feUtaqMNLo

Ωστόσο, η τακτική του Σιμεόνε φαίνεται πως δεν αποδίδει απέναντι στον Ενρίκε. Η Παρί κυριάρχησε πλήρως στο χορτάρι και κατάφερε όχι απλώς να κερδίσει, αλλά να «συνθλίψει» την Ατλέτικο με τέσσερα γκολ διαφορά. Η εικόνα της γαλλικής ομάδας στο ματς ήταν εντυπωσιακή. Κυριαρχία στον χώρο του κέντρου, ταχύτητα στα άκρα, σωστή κυκλοφορία της μπάλας και απόλυτη αξιοποίηση των ευκαιριών της.

Αυτή η νέα ήττα επιβεβαιώνει ότι ο Λουίς Ενρίκε αποτελεί έναν από τους ελάχιστους προπονητές που έχει καταφέρει επανειλημμένα να «ξεκλειδώσει» την Ατλέτικο του Σιμεόνε. Μετρώντας πλέον 10 νίκες απέναντί του, ο Ισπανός τεχνικός συνεχίζει να ενισχύει τη φήμη ότι είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς προπονητές της εποχής του.

Luis Enrique has won 10+ games against two different managers during his career:



◎ 11 vs. Ernesto Valverde

◉ 10 vs. Diego Simeone 🆕



The perfect start to the Club World Cup for the UCL winners. 👏 pic.twitter.com/FOYtxBAW2m