Ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, μιλώντας στο «DAZN» ενόψει του Παγκόσμιου Κυπέλλου Συλλόγων εκθείασε τα οφέλη όλων από τη διοργάνωση αναλύοντας και ορισμένες οικονομικές συνθήκες.

Η αυλαία για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2025 ανοίγει τα ξημερώματα της Κυριακής (15/06, 03:00) με την αναμέτρηση της οικοδέσποινας Ίντερ Μαϊάμι με την Αλ Αχλί.

Η νέα, ανανεωμένη διοργάνωση της FIFA που θα απαρτίζεται από 32 ομάδες, δίνει την ευκαιρία σε συλλόγους από όλες τις ηπείρους να αγωνιστούν σε τοπ επίπεδο και φυσικά να διεκδικήσουν ένα τεράστιο χρηματικό έπαθλο.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, μίλησε στο «DAZN» σχετικά με τα οφέλη και τις ευκαιρίες του τουρνουά σε παίκτες και ομάδες, ενώ φυσικά αναφέρθηκε και στα έσοδα των αγώνων.

«Προκειμένου να αναπτυχθεί το ποδόσφαιρο συλλόγων, το οποίο αποτελεί το 80% του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, πρέπει να έχουμε παγκόσμια διοργάνωση για να δώσουμε ευκαιρίες σε όλους αυτούς τους συλλόγους που επενδύουν πολλά στη δημιουργία και την ανάπτυξη ταλέντων.

Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι να οδηγηθούμε σε παγκοσμιοποιημένο ποδόσφαιρο, να το κάνουμε πραγματικά, πραγματικά παγκόσμιο. Λέμε ότι είναι το νούμερο ένα άθλημα στον κόσμο, και είναι. Αλλά η ελίτ επικεντρώνεται σε πολύ λίγους συλλόγους, σε πολύ λίγες χώρες, και θέλουμε να δώσουμε ελπίδα, ευκαιρίες στους Μαμελόντι Σάνταουνς από τη Νότια Αφρική, Ουσλάν από την Νότια Κορέα, Όκλαντ Σίτι.

Αυτό εμπνέει τόσους πολλούς ανθρώπους στις χώρες τους, τόσα πολλά παιδιά που μπορούν να ελπίζουν ότι μπορούν να αποτελέσουν μέρος κάποιου πράγματος. Αυτό, λοιπόν, είναι ιστορία και πιστεύω, είμαι πεπεισμένος ότι μόλις αρχίσει να κυλάει η μπάλα, όλος ο κόσμος θα συνειδητοποιήσει τι συμβαίνει εδώ κάτι ξεχωριστό.

Με τα έσοδα των περίπου 2 δισ. δολαρίων, κάθε αγώνας θα αξίζει 30 εκατ. δολάρια! Δεν υπάρχει άλλη διοργάνωση συλλόγων στον κόσμο που να αξίζει 30 εκατ. δολάρια ανά αγώνα».

