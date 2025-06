Η αντίστροφη μέτρηση για τη σέντρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του 2025 έχει αρχίσει, με σούπερ σταρς και πασίγνωστους παίκτες από το ποδοσφαιρικό στερέωμα να απουσιάζουν.

Το ανανεωμένο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του 2025, που θα διεξαχθεί για πρώτη φορά με 32 ομάδες, υπόσχεται να αποτελέσει ένα νέο «Μουντιάλ» σε διασυλλογικό επίπεδο. Παρόλα αυτά, η λάμψη του θεσμού επισκιάζεται από σημαντικές απουσίες που σίγουρα δεν περνούν απαρατήρητες. Αρκετοί ποδοσφαιριστές παγκόσμιας κλάσης θα μείνουν μακριά από τη διοργάνωση, είτε λόγω τραυματισμών είτε επειδή οι ομάδες τους δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν την πρόκριση στον νέο αυτό θεσμό.

Η πιο ηχηρή απουσία είναι αυτή του Κριστιάνο Ρονάλντο. Όσοι περιμέναν τη διοργάνωση αυτή για να δουν ένα reunion με τον Λιονέλ Μέσι απογοητεύτηκαν πολύ από την τροπή που πήραν τα πράγματα για την Αλ Νασρ. Η ομάδα του Ριάντ δεν κατάφερε να σφραγίσει την παρουσία της στο τουρνουά, επομένως ο Πορτογάλος σούπερ σταρ που αποφάσισε τελικά να συνεχίσει να αγωνίζεται με τη φανέλα της δε θα ταξιδέψει μέχρι τις ΗΠΑ. Υπήρχαν εικασίες ότι θα αναζητούσε νέο προορισμό προκειμένου να παίξει στο Μουντιάλ, σενάριο που τελικά διέψευσε.

Τόσο ο Ρονάλντο όσο και ο Καρίμ Μπενζεμά είναι ανάμεσα στα μεγάλα ονόματα που θα απουσιάσουν. Ο MVP της Saudi Pro League με την Αλ Ιτιχάντ έμεινε επίσης εκτός διότι η ομάδα του δεν εξασφάλισε την πρόκριση μέσω της ασιατικής ζώνης κι έτσι θα χάσει την ευκαιρία να συναντηθεί και πάλι στο ποδοσφαιρικό τερέν με μερικούς παλιούς γνωστούς του.

Η λίστα των μεγάλων απόντων δεν σταματά εδώ. Ο Μοχάμεντ Σαλάχ, ο ηγέτης της Λίβερπουλ, μετά από μία απίστευτη σεζόν στην Premier League θα μείνει επίσης εκτός. Οι Reds, παρά το ότι κατέκτησαν φέτος το πρωτάθλημα, δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν αρκετούς βαθμούς για να συμπεριληφθούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, με τις Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι να κλείνουν τελικά μία θέση για τη διοργάνωση.

Ανάλογη είναι η περίπτωση της Μπαρτσελόνα, που μένει εκτός διοργάνωσης και παρασύρει μαζί της μερικούς από τους πιο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές της Ευρώπης. Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι θα στερηθεί τη συμμετοχή του στο τουρνουά, όπως και ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος έχει εξελιχθεί σε έναν σούπερ σταρ παγκόσμιας κλάσης που σίγουρα θα τραβούσε όλα τα βλέμματα πάνω του και θα έδινε πολύ στο κομμάτι του θεάματος.

The recent eliminations and defeats in the Champions League are the reasons Barça will not participate in the Club World Cup. The defeat against PSG, Shakhtar and Antwerp had a significant impact.



