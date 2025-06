«Η Πατσούκα θέλει τον Νεϊμάρ για το Μουντιάλ Συλλόγων»

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στο εξωτερικό, ο σύλλογος από το Μεξικό πάει να πυροδοτήσει τη «βόμβα» Νεϊμάρ, τον οποίο θέλει να κάνει δικό της για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων στα γήπεδα των ΗΠΑ πλησιάζει, καθώς η πρώτη σέντρα έχει προγραμματιστεί για τις 15 Ιουνίου. Μια εκ των 32 ομάδων που θα δώσουν το «παρών» είναι η Πατσούκα από το Μεξικό, η οποία ετοιμάζεται για κίνηση-έκπληξη.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο σύλλογος κινείται για την απόκτηση του Νεϊμάρ! Το συμβόλαιο του Βραζιλιάνου αστέρα με τη Σάντος ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου, και οι Μεξικανοί ψάχνουν τη φόρμουλα έτσι ώστε να τον κάνουν δικό τους, με σκοπό να αγωνιστεί στο Μουντιάλ Συλλόγων. Αν και δεν έχουν υπάρξει επίσημες επαφές των δύο πλευρών, οι πρώτες συζητήσεις έγιναν (όπως γράφεται στο ρεπορτάζ), με τους ανθρώπους της Πατσούκα να θεωρούν «βιώσιμη» για το κλαμπ τη συγκεκριμένη κίνηση.

Φυσικά, η ενδεχόμενη συμφωνία θα αφορά ένα μικρό διάστημα, ανάλογο με τη διάρκεια του τουρνουά στις ΗΠΑ, με τον 33χρονο «Νέι» να ζητά ένα ποσό της τάξεως των 5 εκατ. ευρώ για να δώσει το «ΟΚ».

