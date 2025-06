Η Λος Άντζελες FC σκόραρε από δύο φορές, στο φινάλε του αγώνα και της παράτασης κόντρα στην Κλαμπ Αμέρικα και πήρε την πρόκριση για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων.

Η Λος Άντζελες FC είναι η ομάδα που συμπλήρωσε το παζλ της νέας έκδοσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων. Η αμερικανική ομάδα έδωσε αγώνα μπαράζ με την Κλαμπ Αμέρικα από το Μεξικό προκειμένου μία από τις δύο να πάρει την θέση της Λεόν, που αποβλήθηκε από την διοργάνωση.

The 32 teams heading to the #FIFACWC 🔜