Με μικρόφωνα ανακοινώνουν τις αποφάσεις τους οι διαιτητές στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, με σκοπό να έχουν τη δυνατότητα της εξήγησης οι φίλαθλοι και οι τηλεθεατές, κάτι που συνέβη και στο τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών.

Η πρώτη μεγάλη έκπληξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγου, που παρακολουθείτε live αποκλειστικά στο Gazzetta, συνέβη το βράδυ της Πέμπτης. Η Αλ Αχλί έκανε το «μπαμ» και... διέλυσε με 3-1 τη τη «λαμπερή» Αλ Ιτιχάντ του Μπενζεμά, εξασφαλίζοντας έτσι το εισιτήριο για τα ημιτελικά του θεσμού.

Μια διοργάνωση μέσω της οποίας η FIFA θέλει να δώσει συνέχεια στη δοκιμή των ανακοινώσεων των αποφάσεων των διαιτητών μέσω μικροφώνων. Η μέθοδος αυτή «ενεργοποιήθηκε» στο πρώτο 20λεπτο του χθεσινού αγώνα, όταν ο διαιτητής της αναμέτρησης κλήθηκε να δει μέσα από το VAR μια παράβαση που έγινε στην περιοχή των Σαουδάραβων.

Αφού είδε όλα τα ριπλέι μέσα από το μόνιτορ, ο διαιτητής του αγώνα ξεκίνησε να μιλάει και να εξηγεί τους λόγους της απόφασης του, την οποία είχαν τη δυνατότητα να ακούσουν οι φίλαθλοι που ήταν παρόντες στο γήπεδο, αλλά και οι τηλεθεατές!

Referee decision being heard should the standard everywhere. Fans deserve to be involved too. pic.twitter.com/S4SF7tBD43