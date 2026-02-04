Ομάδα χάνει το γήπεδό της για να γίνει πάρκινγκ για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

Το γήπεδο της τοπικής ομάδας της Κορτίνα, μετατράπηκε σε πάρκινγκ λόγω των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Στην Κορτίνα, οι χειμερινοι Ολυμπιακοί αγωνες έχουν κυριολεκτικά κατακλύσει κάθε γωνιά της πόλης. Το γήπεδο της τοπικής ομάδας, της Κορτίνα Κάλτσιο που αγωνίζεται στην Τρίτη Κατηγορία, έχει μετατραπεί σε… πάρκινγκ για τους Αγώνες.

Ο προπονητής της ομάδας, Μάριο Λιγκουόρι, περιέγραψε την καθημερινότητα της ομάδας αφού πλέον χαλίκι, ατσάλινα πλέγματα και μπουλντόζες έχουν αντικαταστήσει το χορτάρι: «Θυμάμαι τη Φιορεντίνα του Μιχαΐλοβιτς να παίζει εδώ. Τώρα προπονούμαστε μόνο στο γυμναστήριο. Εγώ μένω στο Καλάλτσο ντι Καντόρε, 34 χιλιόμετρα μακριά, και το χιόνι έχει καλύψει τα πάντα. Χθες είχαμε μόνο οκτώ παιδιά και ο πρόεδρος μου είπε να μείνουν σπίτι. Αλλά αυτά τα οκτώ παιδιά βάζουν πάθος και εγώ θα είμαι εκεί για αυτά».

Αγωνιστικά η Κορτίνα Κάλτσιο περνάει δύσκολες ώρες αφού μετρά 9 ήττες σε 9 παιχνίδια και η άνοδος έχει ουσιαστικά χαθεί, καθώς οι παίκτες δουλεύουν στις πίστες και στα μαγαζιά της περιοχής. Ενώ ένα ακομή θέμα είναι ότι δεν υπάχουν παιδιά για τις ακαδημίες. Μάλιστα το 2025 γεννήθηκαν μόνο 16 παιδιά!

Παρά όλα αυτά, ο τεχνικός της ομάδας παραμένει αισιόδοξος και περήφανος για την ομάδα του και στέλνει μήνυμα ενότητας εν όψει της Ολυμπιάδας: «Θα είμαι εκεί για να στηρίξω τη Μάρτα Λοντερέτο στο curling, κόρη ενός παράγοντά μας. Ένα προσωπικό όνειρο; Να δω τον Άριγκο Σάκι να έρχεται και να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Και το μεγαλύτερο όνειρο; Να κρατήσουν τα παιδιά της Κορτίνα την αγάπη τους για τη μπάλα και να μην τη χάσουν ποτέ».