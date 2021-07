H Μάρτα με όπλο τα γκολ της συνεχίζει να δίνει δύναμη σε όλες τις γυναίκες!

Η Μάρτα είναι μια γυναίκα που ξέρει να σπάει κάθε είδους προκατάληψη, έχει μάθει να παλεύει και με όπλο το ταλέντο της, γράφει ιστορία που δίνει θάρρος σε κάθε γυναίκα εκεί έξω.

Μέσι ή Ρονάλντο, Τζόρνταν ή ΛεΜπρον, Φέντερερ ή Ναδάλ; Τα διλλήματα για τους κορυφαίους αθλητές στον αθλητισμό είναι πολλά και αρκετές φορές δεν έχουν και απάντηση.

Οι παίκτες είναι κορυφαίοι σε αυτό που κάνουν, έχουν καταφέρει να το κάνουν σε τόσο υψηλό επίπεδο που να θεωρούνται οι κορυφαίοι, μεταξύ των κορυφαίων. Πολλά έχουν γραφτεί, ακόμα περισσότερα έχουν ειπωθεί σε συζητήσεις, αλλά η κουβέντα συνήθως σταματάει κάπου εκεί. Ο ορισμός του κορυφαίου όλων των εποχών συνοδεύεται από έναν θαυμασμό που όμοιος του δεν υπάρχει.

Όσοι υποστηρίζουν κάποιον, προβάλλουν όλα εκείνα τα οποία έχει καταφέρει, για να πείσουν ακόμα περισσότερους ότι αυτή η άποψη είναι σωστή. Αυτό το πρόβλημα δεν το έχει η Μάρτα. Στο άκουσμα το ονόματος της κανείς δεν θα ξεκινήσει συζήτηση και αυτό ίσως να της δίνει μια ελευθερία διαφορετική από τους άλλους.

Η Μάρτα είναι η GOAT του ποδοσφαίρου γυναικών και για ακόμα μια φορά βγαίνει για να αποδείξει, κάτι που δεν χρειάζεται να αποδείξει. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες για το 2021 είναι γεγονός, ξεκίνησαν και ήδη έχουμε μια μοναδική ιστορία. Η Βραζιλιάνα παίκτρια σκόραρε στο 5-0 της Βραζιλίας επί της Κίνας και αυτό είναι ιστορικό επίτευγμα. Έχει σκοράρει σε 5 διαδοχικά Ολυμπιακά τουρνουά και αυτό είναι ένα ιστορικό ρεκόρ από άνδρες και γυναίκες.

Μια ματιά στο παρακάτω βίντεο είναι ότι πρέπει για να καταλάβουμε όλοι τι προσπαθεί να κάνει με τον ιδρώτα της η Μάρτα, μέσα στο χορτάρι.

Φυσικά δεν μαθαίνουμε τώρα το όνομα μιας παίκτριας, που είναι πολλά παραπάνω από μια επιτυχημένη αθλήτρια. Απλά εκείνη καταφέρνει με τις επιτυχίες της να «κλέψει» την ελάχιστη δόξα που αναλογεί στις γυναίκες που κυριαρχούν σε ένα άθλημα που τις έχει ξεχασμένες. Από την αρχή χρειάστηκε να ξεπεράσει εμπόδια που έμοιαζαν βουνό.

Γεννήθηκε στο 1986, 7 χρόνια μετά από την απαγόρευση της κυβέρνησης στις γυναίκες να ασχολούνται με τον αθλητισμό, γιατί δεν ήταν «συμβατά με την φύση τους». Αυτό ίσχυε από το 1941, μέχρι το 1979, με τον Πελέ να συντάσσεται υπέρ αυτού. Η απαγόρευση συνεχίστηκε, αλλά τα στερεότυπα έμειναν. Το 1999 της απαγορεύτηκε να πάρει μέρος σε ένα τουρνουά, επειδή ήταν κορίτσι.

«Ήμουν απελπισμένη εκείνη την στιγμή. Κοίταξα τριγύρω, σταμάτησα να σκέφτομαι και δεν μπορούσα να το καταλάβω. Γιατί είναι τόσο δύσκολο να αποδεχτείς ότι ένας άνθρωπος γεννήθηκε με ταλέντο, ξέρει πως να παίζει και θέλει να κάνει ότι την κάνει χαρούμενη;»

Ο πατέρας της την παράτησε όταν ήταν ενός έτους, πέρασε πείνα, φτώχια, έπρεπε να αντιμετωπίσει ακόμα και τα ίδια της τα αδέλφια, τα οποία ήθελαν να την αποτρέψουν από το να παίξει μπάλα και απαιτούσαν να παίξει με κούκλες.

Εκείνη επέμεινε. Έφτιαχνε μπάλες με ό,τι έβρισκε και έπαιζε μόνη της στους δρόμους της μικρής πόλης που μεγάλωσε. Ξεκίνησε να αγωνίζεται στην τοπική ομάδα, παίζοντας φυσικά μόνο με αγόρια, όπου εκεί την ανακάλυψαν σκάουτερ.

«Ήμουν ένα κορίτσι μεταξύ πολλών αγοριών. Η οικογένεια μου δεν ενέκρινε το να παίζω ποδόσφαιρο. Δεν το δεχόντουσαν γιατί πίστευαν ότι τα κορίτσια δεν επιτρέπεται να παίζουν ποδόσφαιρο».

Για ακόμα μια φορά κάνει ντεμπούτο στην μεγάλη σκηνή και πάλι επιλέγει τον πιο εντυπωσιακό τρόπο. Το Ολυμπιακό τουρνουά ξεκίνησε, η Βραζιλία κέρδισε 5-0 την Κίνα, στην πρεμιέρα και η Μάρτα σκόραρε 2 γκολ της ομάδας της. Έγινε η πρώτη παίκτρια και σε άνδρες και σε γυναίκες, που σκοράρει σε 5 διαδοχικά τουρνουά, ξεκινώντας την σπουδαία καριέρα της το μακρινό 2002. Μετά από σχεδόν 20 χρόνια που παλεύει για την καριέρα της, συνεχίζει να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα.

«Υπήρχαν πολλά εμπόδια. Η μητέρα μου έπρεπε να μεγαλώσει όλα τα παιδιά μόνη της και δεν μπορούσε να μου αγοράσει ποδοσφαιρικά παπούτσια. Ποτέ δεν έχασα το κίνητρο μου για να νικήσω, για να κυνηγήσω τα όνειρα μου. Είναι σαν ταινία στο κεφάλι μου. Θυμάμαι πόσο δυσκολεύτηκα να ξεκινήσω το ποδόσφαιρο. Άφησα το σπίτι μου πολύ μικρή, μπήκα σε ένα λεωφορείο για το Ρίο και ήλπιζα να παίξω για την Βάσκο».

Η ιστορία μοιάζει με παραμύθι, που μέσα όμως είχε άπειρα εμπόδια. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Το ταλέντο δεν κρυβότανε. Αμέσως εντυπωσίασε και δεν σταμάτησε μπροστά σε καμία πρόκληση. Στα 35 της συνεχίζει να χτίζει τον μύθο της και το κάνει με τόση συνέπεια, που ο θαυμασμός για εκείνη περνά σε άλλο επίπεδο. Ξεκίνησε να βάζει γκολ τον Απρίλιο του 2003 και από τότε είναι στις 6 κορυφαίες σκόρερ όλων των εποχών. Είναι η πρώτη παίκτρια που σκοράρει σε 5 Ολυμπιακούς Αγώνες, έχει σκοράρει σε 5 συνεχόμενα Παγκόσμια Κύπελλα και έχει 110 γκολ, σε 160 παιχνίδια με την Βραζιλία.

Δεν την ένοιαζε μόνο να παίρνει τα βραβεία. Ήταν κάτι μεγαλύτερο και το ήξερε καλά. Ντρίπλαρε μέσα στο χορτάρι, τραβούσε την προσοχή και έπειτα προσπαθούσε να γίνει μοντέλο για όλα τα κορίτσια. Το να εμπνεύσει ήταν στόχος της. Οι άνδρες κυριαρχούσαν και εκείνη ήθελε να ακουστεί η φωνή της, ανάμεσα τους. Τα βραβεία βοηθούσαν. Δεν μπαίνει καν σε σύγκριση με τους Κριστιάνο και Μέσι, αφού τα ατομικά της βραβεία τους ξεπερνούν. Έχει πιο πολλά γκολ απ' όσα έχει πετύχει ο Πελέ, η κληρονομία της έχει γράψει ιστορία.

«Πιστεύω ότι έχω έναν πολύ σημαντικό ρόλο και αυτός είναι να εκπροσωπώ το ποδόσφαιρο γυναικών».

Για όσους μπορεί να μην την ξέρουν, αυτή παραπάνω είναι η Μάρτα. Ένα σύμβολο. Μπορεί να παίζει ποδόσφαιρο, αλλά έχει καταφέρει να το κάνει στο καλύτερο επίπεδο και να γίνει η κορυφαία παίκτρια όλων των εποχών. Η υπόκλιση του Πελέ στο μεγαλείο της, λέει πολλά παραπάνω απ' όσα θα μπορούσε να πει ο καθένας.

«Γεια σου Μάρτα. Θα πρέπει να κοιμάσαι τώρα, αφού είσαι στην άλλη πλευρά του κόσμου. Ελπίζω να ονειρεύεσαι τι έκανες πριν μερικές ώρες. Μιλώντας για αυτό, σε πόσα όνειρα πιστεύεις ότι είσαι έμπνευση σήμερα;

Τα επιτεύγματα σου είναι πολλά παραπάνω από ένα προσωπικό ρεκόρ. Αυτή η στιγμή εμπνέει εκατομμύρια αθλητές, από τόσα σπορ, από όλο τον κόσμο, που παλεύει για αναγνώριση. Συγχαρητήρια για την πορεία σου. Συγχαρητήρια γιατί είσαι πολλά παραπάνω από μια παίκτρια ποδοσφαίρου. Βοηθάς να γίνει καλύτερος ο κόσμος με το ταλέντο σου, όπου οι γυναίκες κερδίζουν περισσότερο χώρο».

Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά παραπάνω. Τα λέει όλα ο Πελέ. Η Βραζιλία είναι μια χώρα που έχει μάθει να αντιστέκεται στις δυσκολίες, με όπλο το ταλέντο που είναι και το μοναδικό τους , για να αντισταθούν σε πράγματα που θεωρούνται αυτονόητα.

«Πρέπει να πολεμάμε, να κάνουμε την δουλειά μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δείχνοντας στον κόσμο ότι οι γυναίκες μπορούν να παίξουν. Είναι το ίδιο για τις γυναίκες και τους άνδρες. Το γήπεδο είναι το ίδιο, η μπάλα είναι η ίδια, η διάθεση είναι η ίδια, το να γίνεις το παράδειγμα για τα νέα παιδιά, ώστε η επόμενη γενιά να το αποδεχτεί ως κάτι το φυσιολογικό».

Η Μάρτα έχει καταφέρει να τα συνδέσει όλα αρμονικά. Έχει βγει καλύτερη παίκτρια της FIFA 6 φορές και δίκαια θεωρείται η καλύτερη όλων των εποχών. Έχει κερδίσει τίτλους στην Σουηδία, την Βραζιλία και τις ΗΠΑ, ενώ μετά και τρεις κατακτήσεις Copa America. Της λείπει ένας τίτλος παγκοσμίου πρωταθλήματος, αφού σε προσωπικό επίπεδο δεν έχει τίποτα παραπάνω να αποδείξει.

Marta celebrated her record 16th World Cup goal by pointing to a symbol of gender equality 👏 pic.twitter.com/yFb0NNhnBF