Οι δηλώσεις του τεχνικού της Εθνικής Παίδων Βασίλη Παπαδάκη για τον θρίαμβο επί του Κατάρ.

Η Εθνική Παίδων βρέθηκε μόλις στο 5' πίσω στο σκορ από το Κατάρ, αλλά έπαιξε καταπληκτικό ποδόσφαιρο και διέλυσε τους οικοδεσπότες με 4-1, κάνοντας το τρία στα τρία στον όμιλο, στην παρθενική της εμφάνιση σε Μουντιάλ.

Η αφοσίωση στο αγωνιστικό πλάνο παρά το γκολ που δέχθηκε μόλις στο 5ο λεπτό, ήταν και το κλειδί του θριάμβου με 4-1 στον αγώνα με το Κατάρ, σύμφωνα με τον προπονητή της Εθνικής Παίδων, Βασίλη Παπαδάκη, που εξήρε την μεγάλη προσπάθεια των νεαρών διεθνών.

Αναλυτικά όσα είπε ο Παπαδάκης: «Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Πρόκειται για καταπληκτική εμπειρία και ζούμε την κάθε στιγμή. Τα παιδιά δεν έμειναν στη συμμετοχή στην τελική φάση, αλλά κάνουν μια εξαιρετική προσπάθεια. Κερδίσαμε δίκαια την πρώτη θέση στον όμιλο και όλα αυτά είναι σπουδαία μαθήματα για το μέλλον των παιδιών.

Τώρα θα ξεκουραστούμε και θα προετοιμαστούμε για το επόμενο παιχνίδι.

Μετά το εις βάρος μας 1-0 μείναμε σταθεροί στο πλάνο μας, γιατί βλέπαμε ότι δημιουργούσαμε ευκαιρίες παρότι δεχτήκαμε ένα γκολ νωρίς και είχε κι άλλη μια ευκαιρία το Κατάρ. Οι επιθέσεις που δημιουργήσαμε στο πρώτο μέρος μας έδειξαν τον δρόμο για μετά. Έτσι, συνεχίσαμε στον ίδιο τρόπο παιχνιδιού και δικαιωθήκαμε».