Τα οκτώ γκολ που σημείωσε η Εθνική Ελλάδας Κ17 στο Μουντιάλ του Κατάρ

Η Εθνική Παίδων έκανε το 3 στα 3 στον πρώτο όμιλο του Μουντιάλ στο Κατάρ.

Μετά τις νίκες με 2-1 κόντρα στην Αίγυπτο και με το ίδιο σκορ εναντίον του Παναμά, διέλυσε σήμερα με 4-1 και τους οικοδεσπότες, αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ.

Η Ελλάδα πέτυχε, λοιπόν, οκτώ γκολ, πήρε την πρωτιά στον όμιλο και την Παρασκευή, αφού ολοκληρωθούν όλα τα παιχνίδια θα γνωρίζει τον αντίπαλο στη φάση των «32».

Δείτε τα γκολ