Εθνική Παίδων: Όλα τα γκολ στον όμιλο του Μουντιάλ Κ17
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Τα οκτώ γκολ που σημείωσε η Εθνική Ελλάδας Κ17 στο Μουντιάλ του Κατάρ
Η Εθνική Παίδων έκανε το 3 στα 3 στον πρώτο όμιλο του Μουντιάλ στο Κατάρ.
Μετά τις νίκες με 2-1 κόντρα στην Αίγυπτο και με το ίδιο σκορ εναντίον του Παναμά, διέλυσε σήμερα με 4-1 και τους οικοδεσπότες, αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ.
Η Ελλάδα πέτυχε, λοιπόν, οκτώ γκολ, πήρε την πρωτιά στον όμιλο και την Παρασκευή, αφού ολοκληρωθούν όλα τα παιχνίδια θα γνωρίζει τον αντίπαλο στη φάση των «32».
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
Δείτε τα γκολ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.