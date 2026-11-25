Η Εθνική μετά το 4-1 με το Κατάρ για την 3η αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ17, κατάφερε να τερματίσει στην κορυφή του πρώτου ομίλου.

Την επέλασή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο Κ17 συνέχισε η Εθνική μας ομάδα. Τα παιδιά του Βασίλη Παπαδάκη επικράτησαν με 4-1 και του Κατάρ και κάνοντας το τρία στα τρία στον 1ο όμιλο, ολοκλήρωσαν αυτή την φάση στην κορυφή.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είχε 9 βαθμούς με την Αίγυπτο να ακολουθεί με 6, το Κατάρ να έχει 3, ενώ με τρεις ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια ο Παναμάς ήταν στην τελευταία θέση.

Όσον αφορά τον αντίπαλο της Εθνικής στην φάση των «32», αυτόν θα τον γνωρίζουμε την Παρασκευή όταν και θα ολοκληρωθούν τα παιχνίδια των υπόλοιπων ομίλων.

Η βαθμολογία

Ελλάδα 8-3 9

Αίγυπτος 7-3 6

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Κατάρ 3-6 3

Παναμάς 2-8 0

Κριτήρια ισοβαθμίας

1. Βαθμοί που συγκεντρώθηκαν στις μεταξύ τους αναμετρήσεις στη φάση των ομίλων.

2. Διαφορά τερμάτων στις μεταξύ τους αναμετρήσεις στη φάση των ομίλων.

3. Καλύτερη επίθεση στις μεταξύ τους αναμετρήσεις στη φάση των ομίλων.

4. Συνολική διαφορά τερμάτων σε όλους τους αγώνες της φάσης των ομίλων.

5. Καλύτερη επίθεση σε όλους τους αγώνες της φάσης των ομίλων.

6. Βαθμοί «ευ αγωνίζεσθαι» (fair play)/ πειθαρχικοί βαθμοί σε όλους τους αγώνες της φάσης των ομίλων (π.χ. κίτρινη κάρτα -1, έμμεση κόκκινη/ δεύτερη κίτρινη -3, απευθείας κόκκινη -4, κίτρινη και στη συνέχεια απευθείας κόκκινη -5, ισχύει ανώτατο όριο ανά παίκτη ανά αγώνα).

7. Κλήρωση που διενεργείται από την Οργανωτική Επιτροπή της FIFA.