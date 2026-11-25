Η Εθνική Κ17 αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, έβγαλε τρομερή ποιότητα και με πρωταγωνιστές τους Σούβλατζη, Καραγγέλη, Αργυρίου διέλυσε 4-1 το Κατάρ και πήρε την πρωτιά στον όμιλο!

Ελλαδάρα από χρυσάφι. Αυτή η Εθνική Παίδων έχει τρομερό ταλέντο και το έδειξε και στο τρίτο παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ17 κόντρα στο Κατάρ, που είναι και η διοργανώτρια χώρα.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν νωρίς, αλλά η Κ17 με πρωταγωνιστές τους Σούβλατζη (δύο γκολ), Καραγγέλη (γκολ και δύο ασίστ), Αργυρίου (γκολ για το 2-1) απάντησε εμφατικά. Συνέτριψε τον αντίπαλο με 4-1, έκανε το 3 στα 3 μετά τις νίκες με Αίγυπτο και Παναμά και πήρε την πρωτιά στον όμιλο. Την Παρασκευή τα ελληνόπουλα θα μάθουν και την επόμενη ομάδα που θα βρεθεί στον δρόμο τους για τη φάση των «32». Η Εθνική έπαιξε εκπληκτικό ποδόσφαιρο, υπό το βλέμμα μάλιστα του προέδρου της FIFA Τζάνι Ινφαντίνο. Όσο για τις τελικές, οι αριθμοί αυτή τη φορά λένε την αλήθεια. Οι τελικές ήταν 27-4 για την Ελλάδα, 13-2 στην εστία!

Γκολάρα το Κατάρ

Το Κατάρ ξεκίνησε πιο δυνατά και στο 5' άνοιξε το σκορ με θαυμάσιο γκολ. Ο Ομάρ Αϊμάν με φοβερό σουτ από τα 25 μέτρα έστειλε τη μπάλα στο δεξί παραθυράκι για το 1-0.

Δοκάρι η Εθνική

Η Ελλάδα προσπάθησε να συνέλθει από το σοκ και μετά το 15' πήρε τον έλεγχο στο ματς και άγγιξε σε αρκετές περιπτώσεις το 1-1. Στο 17' ο Σούβλατζης από πλάγια δεξιά πλάσαρε, ο Μπάκρι απέκρουσε, αλλά ο νεαρός φορ ήταν εκτεθειμένος. Στο 20' σε κόρνερ του Παπασαραφιανού, κεφαλιά του Σούβλατζη στα σώματα, νέο σουτ του Χαλδέζου κι αυτό στα σώματα. Στο 22' δεξί διαγώνιο σουτ του Ντιαντίν απέκρουσε ο Γείτονας και στην αντεπίθεση δεξί σουτ εκτός περιοχής του Μπαϊραμίδη έφυγε άουτ.

Η Εθνική Παίδων συνέχισε να πιέζει και στο 25' σε σέντρα του Χαλδέζου από αριστερά, η μπάλα έσκασε στο χορτάρι, ο Σούβλατζης έκανε την προβολή και η μπάλα κατέληξε στο αριστερό δοκάρι και άουτ!

Στο 30' κόρνερ του Παπασαραφιανού από αριστερά, γύρισμα του Αργυρίου στο δεύτερο δοκάρι, έφυγε άουτ η μπάλα. Στο 36' σέντρα του Χαλδέζου από αριστερά, ο Αργυρίου κοντρόλαρε με το αριστερό, έκανε στροφή 180 μοιρών κι εκτέλεσε με το δεξί, αλλά ο Μπάκρι απέκρουσε σε κόρνερ, σε νέα πολύ καλή στιγμή της Ελλάδας.

Στο 41' σέντρα σουτ του Άμρ από αριστερά, έδιωξε σε κόρνερ ο Γείτονας και το ημίχρονο έκλεισε με φάση για την Εθνική. Στο 45' νέα σέντρα του Χαλδέζου από αριστερά, γύρισμα του Αργυρίου, δεξί σουτ του Μπινιάρη από το πέναλτι κόντραρε στα σώματα.

Απάντησε ο Σούβλατζης!

Η Ελλάδα ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο πιέζοντας, όπως έκλεισε το πρώτο και στο 48' ήρθε το 1-1. Επέλαση του Χαλδέζου, ο νεαρός εξτρέμ πέρασε κάθετα στον συμπαίκτη του στον ΠΑΟΚ, τον Σούβλατζη, ο οποίος απέφυγε εκπληκτικά με το αριστερό τον Σαμί Νταράνι και με δεξί πλασέ έκανε το 1-1!

Οι διεθνείς συνέχισαν να κυριαρχούν και στο 61' άγιγξαν το 2-1. Ο Σούβλατζης βρήκε τον Αργυρίου, που έστρωσε στον Μπινιάρη, αλλά το δεξί σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής, απέκρουσε σε κόρνερ ο Μπάκρι. Στο 63' δεξί διαγώνιο σουτ του Μπαϊραμίδη απέκρουσε και πάλι ο Μπάκρι.

Καραγγέλης και ανατροπή με γκολάρες η Ελλάδα!

Η γαλανόλευκη έβγαζε ποιότητα στο παιχνίδι της και το Κατάρ δεν μπορούσε ν' ακολουθήσει. Η είσοδος του Καραγγέλη της Στουγκάρδης ήταν καθοριστική. Ο αριστερός μπακ χαφ της γερμανικής ομάδας στο 67' έκανε εξαιρετική σέντρα από αριστερά και ο Αργυρίου με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία για το 2-1.

Στο 69' έγινε το 3-1! Ο Καραγγέλης μπήκε στην περιοχή, απέφυγε τον Ντασίρ και με δεξί πλασέ έκανε το 3-1!

Η Ελλάδα είχε καθαρίσει το ματς και την πρωτιά στον όμιλο και στο 79' το Κατάρ έμεινε με δέκα παίκτες. Ο Ντιαντίν Μπενιάτλα που είχε κίτρινη έκανε επικίνδυνο τάκλιν στον Ψυρούκη κι αποβλήθηκε.

Στο 86' έγινε και το 4-1! Σέντρα από αριστερά του Καραγγέλη, τελείωμα μίας επαφής με το αριστερό του Σούβλατζη στην αριστερή γωνία. Τρία γκολ στη διοργάνωση ο ταλαντούχος φορ του ΠΑΟΚ, δύο ασίστ κι ένα γκολ οι Καραγγέλης με την είσοδό του.

Ελλάδα: Γείτονας, Χαλδέζος (75' Βασιλειάδης), Πουλόπουλος, Τσίγκας (75' Κώστογλου) , Ψυρούκης, Μπινιάρης (82' Νεμπής), Παπαδάκης, Παπασαραφιανός (65' Καραγγέλης), Σούβλατζης, Αργυρίου, Μπαϊραμίδης (65' Νέτο).

Κατάρ: Μπάκρι, Ματέο, Αντχάμ, Σάμι, Τάχα, Καλίλ (53' Φατί), Αχμέντ, Αϊμάν (72' Ρούστομ), Ντιαντίν, Μοσαϊν (46' Σοριακαμπρέρα), Αμρ (72' Εντιαγέ).

