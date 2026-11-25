Μεγάλο προβάδισμα νίκης κόντρα στο Κατάρ πήρε η Εθνική με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να πετυχαίνει δύο γκολ στο 67' και 69' και να κάνει το 3-1.

Σαρωτική η Εθνική Κ17 στο τρίτο της παιχνίδι για την φάση των ομίλων στο Παγκόσμιο Κύπελλο Κ17. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μέσα σε δύο λεπτά πέτυχε ισάριθμα γκολ κόντρα στο Κατάρ και ουσιαστικά έβαλε τέλος στο ματς κάνοντας το 3-1.

Αρχικά στο 67' μετά από εξαιρετική σέντρα του Καραγγέλη ο Αργυρίου με κεφαλιά έκανε το 2-1 δίνοντας το προβάδισμα στην Εθνική μας.

Δύο λεπτά αργότερα ο Καραγγέλης από πασέρ έγινε σκόρερ και μπαίνοντας στην περιοχή έκανε το 3-1 για τη Εθνική μας ομάδα.