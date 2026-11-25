Μόλις στο 5' το Κατάρ άνοιξε το σκορ κόντρα στην Ελλάδα για την 3η αγωνιστική του 1ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ17. Με τον Αϊμάν να σκοράρει με εξαιρετικό σουτ.

Με το ξεκίνημα του αγώνα της Εθνικής με το Κατάρ για την 3η αγωνιστική του 1ου ομίλου στο Παγκόσμιο Κύπελλο Κ19 και οι διοργανωτές κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ. Συγκεκριμένα στο 5' και μετά από επίθεση διαρκείας η μπάλα έφτασε στον Αϊμάν και αυτός με εξαιρετικό σουτ την έστειλε στα δίχτυα της Εθνικής κάνοντας το 0-1.