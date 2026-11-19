Αίγυπτος Κ17 - Ελλάδα Κ17 1-2: Οι πανηγυρισμοί των διεθνών
Αυτά τα παιδιά ζουν το όνειρό τους. Οι παίκτες της Εθνικής Παίδων ταξίδεψαν στο Κατάρ για την πρώτη παρουσία της γαλανόλευκης σε Μουντιάλ Κ17 και στον πρώτο αγώνα νίκησαν 2-1 την Αίγυπτο, που θεωρητικά είναι το φαβορί του ομίλου.
Με το τελευταίο σφύριγμα τα παιδιά ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς και συγκινημένα πήγαν στις εξέδρες που βρίσκονταν συγγενείς, φίλοι κι άλλοι Έλληνες φίλαθλοι. Επόμενο ραντεβού πλέον με τον Παναμά την Κυριακή 22 του μήνα.
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