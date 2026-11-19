Η Εθνική Παίδων προετοιμάζεται για το ιστορικό της ντεμπούτο στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου U17 και το Gazzetta παρουσιάζει όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το τουρνουά.

Το μέλλον του παγκόσμιου ποδοσφαίρου περνά από το Κατάρ, εκεί όπου σήμερα (19/11) ανοίγει η αυλαία του Παγκοσμίου Κυπέλλου U17. Εκατοντάδες ανερχόμενοι ποδοσφαιριστές, 48 εθνικές ομάδες, και ένα κοινό όνειρο να φτάσουν μέχρι την κορυφή και να κάνουν το όνομά τους γνωστό σε ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη. Ανάμεσά τους βρίσκεται και η Ελλάδα, η οποία ετοιμάζεται να ζήσει μια ξεχωριστή στιγμή, καθώς θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην ιστορία της στη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Για τη νέα γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου, η παρουσία στο Κατάρ αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία να μετρήσει τις δυνάμεις της απέναντι στις κορυφαίες ποδοσφαιρικές σχολές του κόσμου, να αποκτήσει πολύτιμες εμπειρίες και να διεκδικήσει τη δική της θέση στο διεθνές προσκήνιο. Η πρεμιέρα απέναντι στην Αίγυπτο σηματοδοτεί την αρχή μιας ιστορικής διαδρομής, με την Εθνική να θέλει να απολαύσει τη συμμετοχή της, αλλά και να αποδείξει ότι μπορεί να κοιτάξει στα μάτια κάθε αντίπαλο.

Στον όμιλό της βρίσκονται επίσης το Κατάρ και ο Παναμάς. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν περιορίζεται στις ομάδες και στις διεκδικήσεις του τροπαίου. Το Μουντιάλ U17 έχει εξελιχθεί διαχρονικά σε ένα από τα σημαντικότερα σημεία συνάντησης των μεγαλύτερων ταλέντων, με αρκετούς από τους πρωταγωνιστές του να εξελίσσονται σε παγκόσμιους αστέρες.

Ο Ροναλντίνιο, ο Τσάβι, ο Ινιέστα, ο Κρόος, ο Νεϊμάρ και ο Φόντεν είναι μερικά μόνο από τα ονόματα που πέρασαν από τη διοργάνωση πριν γράψουν τη δική τους ιστορία. Και φέτος, τα βλέμματα στρέφονται σε μια νέα φουρνιά wonderkids, με ποδοσφαιριστές που έχουν ήδη τραβήξει την προσοχή κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων. Για κάποιους, το Κατάρ μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία μιας σπουδαίας καριέρας. Για την Ελλάδα, όμως, είναι ήδη μια ιστορική αφετηρία.

Ιστορική συμμετοχή για την Ελλάδα

Από το 1985, όποτε και ιδρύθηκε το τουρνουά, η Ελλάδα δεν συμμετείχε ποτέ στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου U17. Η ιστορία, ωστόσο, άλλαξε οριστικά τον προηγούμενο Μάρτιο. Ήταν τότε όπου η εθνική μας ομάδα κατάφερε να λυγίσει τη Νορβηγία την τελευταία αγωνιστική με 1-0 και να πάρει για πρώτη φορά το εισιτήριο για τη διοργάνωση.

Η γαλανόλευκη συμμετείχε στον 3ο όμιλο της League A στην προκριματική φάση, εκεί όπου αντιμετώπισε Μαυροβούνιο, Σουηδία και Νορβηγία. Με απολογισμό δύο νίκες και μία ήττα από το Μαυροβούνιο κατάφερε να κλειδώσει τη δεύτερη θέση με έξι βαθμούς και να πάρει την πρόκριση για τα τελικά της διοργάνωσης ως μια από τις καλύτερες δεύτερες των επτά ομίλων.

Μετά την ιστορική πρόκριση, ο προπονητής της Εθνικής Παίδων, Βασίλης Παπαδάκης, δήλωσε για την επιτυχία των ποδοσφαιριστών του: «Είμαστε χαρούμενοι και περήφανοι που βρισκόμαστε εδώ. Είναι μια σπουδαία εμπειρία και μια μεγάλη επιβράβευση για τα παιδιά και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ανυπομονούμε για το πρώτο παιχνίδι και, όλοι μαζί, με πίστη στις ικανότητές μας, θα κάνουμε το καλύτερο, όπως πάντα, για την εθνική ομάδα».

Ο όμιλος και το πρόγραμμα της Ελλάδας

Η Εθνική έπεσε σε όμιλο απέναντι σε Αίγυπτο, Παναμά και Κατάρ και θέτει ως μεγάλο στόχο την πρόκριση στα νοκ-άουτ και τους «32» της διοργάνωσης. Η πρεμιέρα θα διεξαχθεί στις 19 Νοεμβρίου απέναντι στην Αίγυπτο, ενώ τρεις ημέρες αργότερα θα ακολουθήσει ο αγώνας απέναντι στον Παναμά. Οι υποχρεώσεις της Εθνικής μας στη φάση των ομίλων θα ολοκληρωθούν απέναντι στους Καταριανούς, οι οποίοι αποτελούν και τους οικοδεσπότες της διοργάνωσης.

Το πρόγραμμα:

1η αγωνιστική – Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου: Αίγυπτος – Ελλάδα (17:00)

Αίγυπτος – Ελλάδα (17:00) 2η αγωνιστική – Κυριακή, 22 Νοεμβρίου: Ελλάδα – Παναμάς (15:30)

Ελλάδα – Παναμάς (15:30) 3η αγωνιστική – Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου: Ελλάδα – Κατάρ (17:30)

Το ρόστερ της Εθνικής Κ17

Τερματοφύλακες: Χρήστος Γείτονας (Παναθηναϊκός), Βασίλειος Μπράνης (Ολυμπιακός), Γεώργιος Νικολαΐδης (ΠΑΟΚ).

Αμυντικοί: Κωνσταντίνος Καραγγέλης (Στουτγκάρδη), Βασίλειος Λάβδας (Παναθηναϊκός), Αντρέας Πουλόπουλος (Βέρντερ Βρέμης), Γεώργιος Σιώζιος (Ολυμπιακός), Στέφανος-Νεκτάριος Τσίγκας (Παναθηναϊκός), Αθανάσιος Φιλιππιάδης (ΑΕΚ), Νικόλαος Χαλδέζος (ΠΑΟΚ), Ιωάννης Ψυρούκης (ΠΑΟΚ).

Μέσοι: Παναγιώτης Μπινιάρης (Παναθηναϊκός), Κωνσταντίνος Παπαδάκης (ΟΦΗ), Σαραφιανός Παπασαραφιανός (Άρης), Ιωάννης Ντοριβάλ Νέτο Φερράζ (ΠΑΟΚ).

Επιθετικοί: Αργύρης Αργυρίου (ΑΕΚ), Λεωνίδας Βασιλειάδης (Φορτούνα Ντίσελντορφ), Χρήστος-Ιωάννης Κώστογλου (ΠΑΟΚ), Αλέξιος Μπαϊραμίδης (Πανιώνιος), Ιάσωνας Νεμπής (Παναθηναϊκός), Κωνσταντίνος Σούβλατζης (ΠΑΟΚ)

Προπονητής: Βασίλης Παπαδάκης

Το Κατάρ ως... μόνιμος διοργανωτής

Σε αντίθεση με το Παγκόσμιο Κύπελλο που διοργανώνεται ανά τετραετία από διαφορετικές χώρες, το Παγκόσμιο Κύπελλο U-17 έχει εισέλθει σε μια τελείως διαφορετική εποχή. Συγκεκριμένα το Κατάρ ανέλαβε τη διοργάνωση πέντε διαδοχικών Παγκοσμίων Κυπέλλων U-17, για την περίοδο 2025-2029, αποτελώντας την πρώτη χώρα που φιλοξενεί τη διοργάνωση υπό τη νέα, διευρυμένη ετήσια μορφή της.

Το νέο σύστημα διεξαγωγής και οι όμιλοι

Από το φετινό τουρνουά, το σύστημα διεξαγωγής αλλάζει, με 48 ομάδες χωρισμένες σε 12 ομίλους των τεσσάρων εθνικών. Κάθε ομάδα θα δώσει από τρία ματς και στο τέλος της φάσης των ομίλων, οι δυο πρώτες κάθε γκρουπ μαζί με τις οκτώ καλύτερες τρίτες θα περάσουν στα νοκ-άουτ. Ο πρώτος γύρος είναι οι «32» και κατόπιν οι νικητές προχωρούν στη φάση των «16», στη φάση των «8», στη φάση των ημιτελικών, μέχρι οι δυο φιναλίστ να σχηματίσουν το ζευγάρι του τελικού στις 13 Δεκεμβρίου.

Οι όμιλοι της διοργάνωσης:

1ος όμιλος: Κατάρ, Παναμάς, Αίγυπτος, Ελλάδα

2ος όμιλος: Νότια Κορέα, Ουγκάντα, Νέα Καληδονία, Ισημερινός

3ος όμιλος: Αργεντινή, Αυστραλία, Μοζαμβίκη, Δανία

4ος όμιλος: Γαλλία, Αϊτή, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη

5ος όμιλος: Ιταλία, Τζαμάικα, Ακτή Ελεφαντοστού, Ουζμπεκιστάν

6ος όμιλος: Σενεγάλη, Κροατία, Κούβα, Τατζικιστάν

7ος όμιλος: Μάλι, Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο, Βιετνάμ

8ος όμιλος: Ισπανία, Κίνα, Φίτζι, Μαρόκο

9ος όμιλος: Βραζιλία, Ιρλανδία, Τανζανία, Κόστα Ρίκα

10ος όμιλος: ΗΠΑ, Μαυροβούνιο, Χιλή, Αλγερία

11ος όμιλος: Μεξικό, Ρουμανία, Καμερούν, Βενεζουέλα

12ος όμιλος: Ιαπωνία, Κολομβία, Σερβία, Ονδούρα

Ούτε Βραζιλία, ούτε Γερμανία: Πολυνίκης του θεσμού είναι η Νιγηρία!

Στα Μουντιάλ των ανδρών μπορεί να έχουμε συνηθίσει τις παραδοσιακές υπερδυνάμεις να σηκώνουν τρόπαια και να κάνουν πορείες, όμως στο Μουντιάλ U17 η ζυγαριά έχει «πειραχτεί». Πολυνίκης του θεσμού, άλλωστε, δεν είναι μια κλασική δύναμη όπως η Βραζιλία, αλλά η Νιγηρία των πέντε κατακτήσεων! Οι Golden Eaglets έχουν κατακτήσει συγκεκριμένα πέντε φορές το τρόπαιο (1985, 1993, 2007, 2013, 2015) και είναι οι πιο επιτυχημένοι του θεσμού, πάνω από τη Βραζιλία που μετρά τέσσερις κούπες.

Τα πιο υποσχόμενα αστέρια του Μουντιάλ

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο μπορεί να βλέπουμε καθιερωμένους παικταράδες της γενιάς, όμως στο Μουντιάλ U-17 έχουμε την ευκαιρία να αντικρίσουμε τα πρώτα βήματα των εκκολαπτόμενων αστέρων. Και στο εν λόγω τουρνουά, τα υποσχόμενα ταλέντα είναι μπόλικα. Από τον μάγο ντριμπλέρ της Παλμέιρας, Εντουάρντο Κονσεϊσάο, μέχρι τη νέα ελπίδα της περίφημης ακαδημίας «Μασία» της Μπαρτσελόνα, Εμπρίμα Τουνκάρα, το Gazzetta έχει ξεχωριστεί τα δέκα ονόματα που αξίζουν να τους ρίξεις μια ματιά.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ U-17 • ΚΑΤΑΡ 2026 Τα 10 μεγάλα ταλέντα της διοργάνωσης Οι νεαροί ποδοσφαιριστές που αξίζει να παρακολουθήσετε # Ποδοσφαιριστής Ηλικία Σύλλογος Εθνική Θέση 01 Άκολ Άκον 17 Σίδνεϊ FC Αυστραλία Εξτρέμ 02 Εντουάρντο Κονσεϊσάο 16 Παλμέιρας Βραζιλία Αριστερό εξτρέμ 03 Ξάντερ Ντίρκς 17 Ρόγιαλ Αντβέρπ Βέλγιο Κεντρικός μέσος 04 Σιμόν Εσκομπάρ 17 Βέλες Σάρσφιλντ Αργεντινή Αριστερός μπακ 05 Λέο Λεμέτρ 17 Ρεάλ Μαδρίτης Γαλλία Κεντρικός αμυντικός 06 Σάμιουελ Μαρτίνεθ 17 Ατλέτικο Νασιονάλ Κολομβία Επιτελικός μέσος 07 Τζαμάρι Νόλαν 17 Τορόντο FC II Τζαμάικα Επιθετικός 08 Έντουιν Κιντέρο 17 Ιντεπεντιέντε ντελ Βάγιε Εκουαδόρ Δεξί εξτρέμ 09 Ιμπραχίμ Ραμπάτζ 17 Τσέλσι Μαρόκο Μεσοεπιθετικός 10 Εμπρίμα Τουνκάρα 16 Μπαρτσελόνα Ισπανία Επιτελικός μέσος

Από τον Ρόνι, στον Οσιμέν το... κανόνι

Το Παγκόσμιο Κύπελλο U17, βέβαια, δεν είναι απλώς μια διοργάνωση στην οποία οι ανερχόμενοι ποδοσφαιριστές παίρνουν τις πρώτες τους διεθνείς παραστάσεις. Είναι ένα τουρνουά που έχει συνδεθεί με την ανάδειξη ορισμένων από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, προσφέροντάς τους την πρώτη ευκαιρία να δείξουν το ταλέντο τους σε ολόκληρο τον κόσμο.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Ροναλντίνιο, ο οποίος το 1997 πανηγύρισε με τη Βραζιλία την κατάκτηση του τροπαίου, πολύ πριν εξελιχθεί σε έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Στην ίδια διοργάνωση αγωνίστηκαν ο Τσάβι και ο Ίκερ Κασίγιας, δύο παίκτες που αργότερα αποτέλεσαν βασικά στελέχη της σπουδαίας εθνικής Ισπανίας. Από τη διοργάνωση του 1993 είχε περάσει και ένας από τους κορυφαίους τερματοφύλακες στην ιστορία, ο Τζιανλουίτζι Μπουφόν, ενώ λίγα χρόνια νωρίτερα, το 1991, είχε κάνει την εμφάνισή του ο Αλεσάντρο Ντελ Πιέρο.

Στη διοργάνωση του 1989 συμμετείχε ο Λουίς Φίγκο, ο οποίος αργότερα κατέκτησε τη Χρυσή Μπάλα, ενώ το 1999 ξεχώρισε ο Λάντον Ντόνοβαν, που εξελίχθηκε σε μία από τις σημαντικότερες μορφές του αμερικανικού ποδοσφαίρου. Έξι χρόνια αργότερα, στο τουρνουά του 2003, την παράσταση έκλεψε ο Σεσκ Φάμπρεγας. Ο Ισπανός αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής και πρώτος σκόρερ, προαναγγέλλοντας μια σπουδαία καριέρα, ενώ από εκείνη τη φουρνιά ξεχώρισαν επίσης ο Αντρές Ινιέστα και ο Νταβίντ Σίλβα. Στην ίδια διοργάνωση είχε αγωνιστεί και ο Κάρλος Τέβες, ο οποίος στη συνέχεια πρωταγωνίστησε σε κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους.

Το 2007, η σκυτάλη πέρασε στον Τόνι Κρόος, ο οποίος κατέκτησε τη Χρυσή Μπάλα της διοργάνωσης, πριν ακολουθήσει μια διαδρομή γεμάτη τίτλους με την Μπάγερν και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Το 2009 ήταν η σειρά του Νεϊμάρ να συστηθεί στο διεθνές κοινό, έχοντας συμπαίκτες τον Κασεμίρο και τον Φιλίπε Κουτίνιο. Αμφότεροι ακολούθησαν στη συνέχεια σημαντικές διαδρομές στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, με τον Κασεμίρο να κατακτά πολλαπλά Champions League με τη Ρεάλ.

Πιο πρόσφατα παραδείγματα αποτελούν ο Βίκτορ Οσιμέν, ο οποίος εντυπωσίασε το 2015 με δέκα γκολ σε επτά αναμετρήσεις, και ο Φιλ Φόντεν, που αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης στο Μουντιάλ του 2017, πριν εξελιχθεί σε πρωταγωνιστή της Μάντσεστερ Σίτι και της εθνικής Αγγλίας.