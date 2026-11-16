Τον πρόεδρο της γαλλικής Ομοσπονδίας, Φιλίπ Ντιαλό, στηρίζει η UEFA για να κατέβει στις εκλογές της FIFA απέναντι στον Τζάνι Ινφαντίνο.

Ο Τζάνι Ινφαντίνο ήλπιζε πως θα κατέβει χωρίς αντίπαλο στην εκλογική διαδικασία για την προεδρία της FIFA, αλλά φαίνεται πως στην Ευρώπη έχουν άλλα σχέδια. Το πλάνο που σκαρφίστηκε περί εμπορικής εκμετάλλευσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου από ιδιώτες επενδυτές έχει αυξήσει τους πολέμιους του Ελβετού προέδρου εντός της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας, με την UEFA να απαιτεί ανοικτά την παραίτησή του από τα ηνία.

Κι αφού το αυτί του Ινφαντίνο δεν.... ιδρώνει από τις πιέσεις, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία στηρίζει έναν δικό της υποψήφιο για να αναλάβει την προεδρία της FIFA από τις επόμενες εκλογές και να τον καθαιρέσει από τον εξουσία. Σύμφωνα με τους «Times», στην Ευρώπη στηρίζουν την υποψηφιότητα του προέδρου της γαλλικής Ομοσπονδίας, Φιλίπ Ντιαλό, ο οποίος τη δεδομένη στιγμή φαντάζει ως το επικρατέστερο όνομα για να τεθεί απέναντι στον Ινφαντίνο.

Ο 63χρονος έχει την στήριξη από την πλειονότητα των 55 μελών που απαρτίζουν την UEFA, αν και το δημοσίευμα υποστηρίζει πως ο Ινφαντίνο εξακολουθεί να θεωρείται το φαβορί. Μπορεί η UEFA, άλλωστε, να στέκεται απέναντί του, όμως ο Ελβετός φέρεται να έχει ακόμα την εμπιστοσύνη των περισσότερων Ομοσπονδιών από Αφρική, Ασία και Νότια Αμερική, ώστε να εξασφαλίσει την ψήφο εμπιστοσύνης για να παραμείνει στο προεδρικό θώκο της FIFA.

Πρόσφατα, πάντως, δέχθηκε ακόμα ένα πλήγμα στη δημόσια εικόνα του, ύστερα από την επίθεση που εξαπέλυσε ο Γιούργκεν Κλοπ στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα Ολλανδία - Γερμανία. Ο Γερμανός τεχνικός δεν μάσησε τα λόγια του και συνέκρινε τον Ινφαντίνο με τον πρώην πρόεδρο της FIFA, Σεπ Μπλάτερ, οποίος είχε συνδεθεί με μια σειρά από σκάνδαλα διαφθοράς.