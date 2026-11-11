Ο Λαμίν Γιαμάλ προκάλεσε έκπληξη σε θαυμαστές του, αφού βγήκε στους δρόμους και άρχισε να μοιράζει πανάκριβα ακουστικά.

Μπορεί να βρίσκεται ακόμη στη Βαρκελώνη και να μην έχει ενσωματωθεί στην αποστολή της Εθνικής Ισπανίας για το Nations League, λόγω ενός μικρό-τραυματισμού, ωστόσο ο Λαμίν Γιαμάλ φρόντισε να ξεχωρίσει και εκτός... γηπέδου.

Ο 19χρονος σταρ προκάλεσε έκπληξη, έως και σοκ σε θαυμαστές του (και μη), κάνοντας μια ενέργεια την οποία είχε υποσχεθεί πριν το Παγκόσμιο Κύπελλο. Συγκεκριμένα, ο άσος της Ρόχα είχε αναφέρει πως αν κατακτήσει το Μουντιάλ, τότε θα χαρίσει 100 ζευγάρια ακουστικών.

Αυτό έγινε πράξη, με τον ίδιο να επιβιβάζεται σε ένα αυτοκίνητο και να σταματάει ανυποψίαστους περαστικούς, δήθεν για να τους κάνει διάφορες ερωτήσεις (λχ που να φάει). Έπειτα, τους έδινε από ένα ζευγάρι των πανάκριβων ακουστικών Beats by Dre και συγκεκριμένα το μοντέλο Beats Studio Pro 2.

Παράλληλα, έδωσε σε μερικούς τυχερούς και εισιτήρια για το Champions League, καθώς και υπογραγραμμένα παπούτσια του.

🎥 | Lamine Yamal stopped two people on the street to ask for a good place to eat in peace; in exchange, he gifted them some Beats headphones. 😂❤️ https://t.co/y0Fu0HEhff November 10, 2026