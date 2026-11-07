Η FIFA ήρε μέρος της τιμωρίας του Ναουέλ Μολίνα, επικυρώνοντας ωστόσο πλήρως την τιμωρία του Λεάντρο Παρέδες αναφορικά με τα όσα συνέβησαν στον τελικό του Μουντιάλ 2026.

Η FIFA έκανε μερικώς δεκτή την έφεση της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Αργεντινής (AFA) κατά των πειθαρχικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν μετά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, μειώνοντας την τιμωρία του Ναουέλ Μολίνα από επτά αγώνες σε τέσσερις, διατηρώντας παράλληλα στο ακέραιο την τιμωρία 10 αγώνων που επιβλήθηκε στον Λεάντρο Παρέδες .

Το διοικητικό συμβούλιο μείωσε επίσης το πρόστιμο του Μολίνα από 90.000 δολάρια σε 60.000 δολάρια, τονίζοντας ωστόσο πως Παρέδες πρέπει να εκτίσει πλήρως την τιμωρία του και να πληρώσει το αρχικό πρόστιμο των 90.000 δολαρίων.

Θυμίζουμε πως ο μέσος της Αλμπισελέστε τιμωρήθηκε με ποινή 10 αγώνων, μετά την επίθεση που έκανε προς τον Γκάβι κατά τη διάρκεια του τελικού, τον οποίο η Ισπανία κέρδισε εν τέλει με 1-0.

Η AFA, από την πλευρά της, δήλωσε ότι θα ζητήσει την πλήρη αιτιολόγηση των αποφάσεων της FIFA, προτού παραπέμψει την υπόθεση στο Διαιτητικό Δικαστήριο για τον Αθλητισμό στη Λωζάνη της Ελβετίας (CAS), καθώς πιστεύει ότι έχει «επαρκή επιχειρήματα τόσο στην πραγματικότητα όσο και στο νόμο» για να ζητήσει αναθεώρηση των κυρώσεων.

Τα αρχικά πειθαρχικά μέτρα περιελάμβαναν επίσης αποκλεισμό ενός αγώνα για τον Τιάγκο Αλμάδα και αποκλεισμό τριών αγώνων για το μέλος του προπονητικού επιτελείου της Αργεντινής, Ρομπέρτο ​​Αγιάλα.

Η AFA τιμωρήθηκε τέλος με πρόστιμο 321.000 δολαρίων και διατάχθηκε να διεξάγει αγώνες με περιορισμούς θεατών μετά από περιστατικά που αφορούσαν ρατσιστικά συνθήματα κατά τη διάρκεια των αγώνων εναντίον του Πράσινου Ακρωτηρίου, της Αιγύπτου, της Ελβετίας, της Αγγλίας και της Ισπανίας.