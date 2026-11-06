Τάραξε τα νερά η δήλωση του υποψήφιου πρωθυπουργού της Ισπανίας, ο οποίος τόνισε πως αν ο τελικός του Μουντιάλ 2030 δεν διεξαχθεί στην Ισπανία, η «Ρόχα» θα αποσυρθεί από τη διοργάνωση.

Με αποχώρηση της Ισπανίας από τη συνδιοργάνωση του Μουντιάλ 2030 απειλεί ο Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, σε περίπτωση που ο μεγάλος τελικός του μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού γεγονότος γίνει στο Μαρόκο και όχι σε ισπανικό γήπεδο!

Συγκεκριμένα όπως αποκάλυψε η «NY TIMES» ο αρχηγός του αντιπολιτευόμενου Λαϊκού Κόμματος και υποψήφιος στις εκλογές της χώρας έβαλε στο τραπέζι το ενδεχόμενο αποχώρησης, εφόσον εκλεγεί και το Μαρόκο πάρει το χρίσμα για τον τελικό.

«Αν η Ισπανία δεν φιλοξενήσει τον τελικό, δεν θα πρέπει να συμμετέχει στη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου», δήλωσε ο Φεϊχόο σε τηλεοπτική εκπομπή, ενώ όταν ρωτήθηκε αν θα στήριζε πράγματι μια τέτοια απόφαση, απάντησε χωρίς δεύτερη σκέψη: «Ναι».

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030 θα φιλοξενηθεί από κοινού σε Ισπανία, Μαρόκο και Πορτογαλία, ενώ τρία παιχνίδια θα γίνουν σε Ουρουγουάη, Αργεντινή και Παραγουάη, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια από το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Για τον τελικό, ωστόσο, δεν έχει κλείσει το που θα γίνει. Στη λίστα των υποψήφιων γηπέδων βρίσκονται το νέο στάδιο Hassan II στην Καζαμπλάνκα, χωρητικότητας 115.000 θεατών, το «Σαντιάγο Μπερναμπέου» της Μαδρίτης και το «Καμπ Νόου» της Βαρκελώνης, το οποίο μετά την ανακαίνισή του θα μπορεί να φιλοξενήσει 105.000 θεατές.

Ο Φεϊχόο (σ.σ βασικός αντίπαλος του νυν πρωθυπουργού, Πέδρο Σάντσεθ)θεωρεί πως ο τελικός πρέπει να γίνει στην Ισπανία, υπενθυμίζοντας ότι η χώρα και η Πορτογαλία ήταν οι αρχικοί συνδιοργανωτές, πριν προστεθεί το Μαρόκο.Αντίδραση που δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς σχέσεις Ισπανίας και Μαρόκου έχουν περάσει από 40 κύματα το τελευταίο διάστημα, με τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα.



