Κριστιάνο - Μέσι: Η απόλυτη σύγκριση με τις Εθνικές τους ομάδες

Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέσι είπαν «αντίο» στις Εθνικές τους ομάδες και το Gazzetta κάνει τη σύγκριση των δυο θρύλων του ποδοσφαίρου.

Την απόφασή του να μην ξανά φορέσει τη φανέλα με το εθνόσημο, να αποσυρθεί από την Εθνική Πορτογαλίας και να... ακολουθήσει το παράδειγμα του Λιονέλ Μέσι, γνωστοποίησε την Πέμπτη (5/11) ο Κριστιάνο Ρονάλντο, προκαλώντας σοκ στον παγκόσμιο ποδοσφαιρικό (και μη) πλανήτη.

Ο 41χρονος γνωστοποίησε αυτή του την απόφαση μέσω ενός συγκινητικού βίντεο στα προσωπικά του social media, μια απόφαση που ενδεχομένως να επηρεάστηκε και από την πρόσφατη κόντρα του με τον Εκλέκτορα της Πορτογαλίας, Ζόρζε Ζεσούς.

Έτσι, πριν το 2026 μας αποχαιρετήσει, εμείς ήδη είπαμε «αντίο» σε δυο θρυλικούς ποδοσφαιριστές, έστω και σε επίπεδο Εθνικών ομάδων. Το Gazzetta κάνει μια μίνι-σύγκριση των δυο σουπερ-σταρ, αναφορικά με τα καμώματά τους φορώντας το εθνόσημο.

💚❤️🏆 Cristiano Ronaldo’s speech when delivered first trophy ever for Portugal, Euro 2016. “It’s the happiest day of my life”. https://t.co/vCoNo3AQG3 November 5, 2026

Ένα... τσουβάλι γκολ

Έχοντας αφήσει πλέον την κληρονομιά τους στο ποδόσφαιρο χωρών, Κριστιάνο και Μέσι μπορούν να μετρήσουν τις δυνάμεις τους για τα όσα πέτυχαν. Ο Πορτογάλος είναι ο «νικητής» όσον αφορά τους... βασικούς αριθμούς, αφού έχει 234 συμμετοχές (πρώτος γενικά με Εθνικές) έναντι 208 του Αργεντίνου, καθώς και 146 γκολ, έναντι 126 του «αντιπάλου» του.

Ο Μέσι κερδίζει στις... ασίστ, έχοντας υπερδιπλάσιες (68 έναντι 36) και έτσι παίρνει και μια άτυπη νίκη στη συνολική συνεισφορά, αφού το τελικό σκορ γκολ+ασίστ λέει 194 έναντι 182 του CR7. Να τονίσουμε φυσικά πως αμφότεροι είναι πρώτοι σκόρερ στην ιστορία των χωρών τους και πρώτοι σε εμφανίσεις.

Γκολ

Κριστιάνο - 146

Μέσι - 126

Ασίστ

Μέσι - 68

Κριστιάνο - 36

Συμμετοχές

Κριστιάνο - 234

Μέσι - 208

🇵🇹 Portugal before Cristiano Ronaldo: 🏆 0 major international trophies 🇵🇹 Portugal with Cristiano Ronaldo: 🏆 EURO 2016 🏆 Nations League 2019 🏆 Nations League 2025 https://t.co/x9U9CjspVt — CentreGoals. (@centregoals) November 5, 2026

Η ουσία που ονομάζεται .. τίτλοι

Κοιτάζοντας την -κατά πολλούς- ουσία, δηλαδή τους τίτλους, βλέπουμε πως ο Pulga είναι κερδισμένος, αφού κατάφερε να σηκώσει το Μουντιάλ του 2022, κάτι που το αντίπαλο δέος δεν πέτυχε σε 6 συμμετοχές στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση.

Ο Ρονάλντο που έχασε το Euro του 2004 από την Εθνική Ελλάδας, επέστρεψε και το κατέκτησε το 2016, με τον Μέσι να έχει από πλευράς του δυο Κόπα Αμέρικα (2021, 2024), ενώ προσθέτοντας και τα Nations League και Finalissima, το τελικό σκορ είναι 4-3 υπέρ του κοντού.

Τίτλοι:

Μέσι - 4

Κριστιάνο - 3

Lionel Messi leaves the international stage with some trophy haul 🤩 🏆 2021 Copa America 🏆 2022 World Cup 🏆 2022 Finalissima 🏆 2024 Copa America https://t.co/XbdQy84aFN — GOAL (@goal) September 2, 2026

Το impact στο Παγκόσμιο Κύπελλο και η κληρονομιά

Μια ακόμη σύγκριση ανάμεσα σε αυτά τα δυο ιερά τέρατα του αθλήματος, μπορεί να γίνει σε επίπεδο Μουντιάλ, δηλαδή στην κορυφαία ευρωπαϊκή σκηνή. Εκεί, ο Μέσι κατάφερε να πάει σε 3 τελικούς και να πανηγυρίσει μια φορά το τρόπαιο, έχοντας και δυο «Χρυσές Μπάλες» του τουρνουά. Αντιθέτως ο Κριστιάνο δεν προχώρησε πέρα από τα ημιτελικά το 2006.

Συγκεντρωτικά, ο Ψύλλος σε 34 αγώνες Μουντιάλ μέτρησε 21 γκολ και 12 ασίστ, έχοντας το απίθανο ρεκόρ με γκολ σε κάθε νοκ-άουτ γύρο στη διοργάνωση που κατέκτησε (2022), ενώ ο άσος της Αλ Νασρ κατέγραψε 27 ματς με 11 γκολ και 2 ασίστ, όντας ο μοναδικός παίκτης που έχει βρει δίχτυα σε 6 διαφορετικά Παγκόσμια Κύπελλα.

Όσον αφορά τις διοργανώσεις των Ενώσεών τους (δηλ Euro και Κόπα Αμέρικα), πέραν των κατακτήσεων που προ-αναφέραμε, υπάρχει απόλυτη ισορροπία στα γκολ, αφού αμφότεροι έχουν από 14, ο ένας σε 30 αγώνες (Κριστιάνο) και ο άλλος σε 39 (Μέσι). Επομένως, ο ένας κερδίζει ουσιαστικά στο σκοράρισμα, ο άλλος στα τρόπαια.

Η ουσία όμως είναι μια. Πως κανείς τους δεν πρέπει να κερδίζει, γιατί δεν υπάρχει κάτι να κερδίσει. Και οι δυο το μόνο που κέρδισαν είναι την παγκόσμια αποδοχή, τον σεβασμό, την αγάπη των φιλάθλων του αθλήματος, αφήνοντας πίσω τους τεράστια και οριακά ανεκτίμητη κληρονομιά με τα όσα πέτυχαν και προσέφεραν.