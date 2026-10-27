Λουίς ντε λα Φουέντε: Η κατάκτηση του Μουντιάλ τον μετέτρεψε σε εθνικό είδωλο

Η κατάκτηση του δεύτερου Παγκοσμίου Κυπέλλου στην ιστορία της Ισπανίας εκτόξευσε τη δημοτικότητα του ομοσπονδιακού τεχνικού, ο οποίος βραβεύτηκε ως κορυφαίος προπονητής της χρονιάς στην τελετή της Χρυσής Μπάλας.

Η ζωή του Λουίς ντε λα Φουέντε έχει αλλάξει ριζικά μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ με την εθνική Ισπανίας. Ο 65χρονος προπονητής, ο οποίος αναδείχθηκε κορυφαίος τεχνικός της χρονιάς στην τελετή της Χρυσής Μπάλας, βιώνει πλέον πρωτόγνωρες στιγμές δημοσιότητας, με την αναγνωρισιμότητά του να έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Η σημερινή πραγματικότητα απέχει σημαντικά από τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε το φθινόπωρο του 2012, όταν απολύθηκε από την Αλαβές, λίγο μετά την έναρξη της σεζόν.

Τότε περίμενε επί μήνες μια νέα επαγγελματική ευκαιρία, χωρίς να γνωρίζει πότε θα επέστρεφε στους πάγκους. Στο διάστημα αυτό, παρακολουθούσε συστηματικά τις προπονήσεις του Μαρσέλο Μπιέλσα στη Λεθάμα, μελετώντας τη δουλειά του Αργεντινού τεχνικού. Χρόνια αργότερα, ο Ντε λα Φουέντε βρέθηκε απέναντι στον άλλοτε μέντορά του, σε μια αναμέτρηση που αποδείχθηκε καθοριστική για την πορεία της Ισπανίας προς τον δεύτερο παγκόσμιο τίτλο της.

Η επιτυχία αυτή εκτόξευσε τη δημοτικότητά του, ακόμη περισσότερο από ό,τι είχε συμβεί μετά την κατάκτηση του Euro 2024. Σύμφωνα με πηγές της ισπανικής ομοσπονδίας, οι προτάσεις για συμμετοχή του σε εκδηλώσεις φτάνουν πλέον τις 10 έως 12 ημερησίως, ενώ οι προσκλήσεις από μέσα ενημέρωσης και επιχειρήσεις είναι συνεχείς. Η καθημερινότητα ενός προπονητή που έγινε σταρ.

Η αναγνωρισιμότητα του Ισπανού τεχνικού έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο, ώστε ακόμη και μια σύντομη μετακίνηση στο κέντρο της Μαδρίτης μπορεί να εξελιχθεί σε μια πολύωρη διαδικασία. Σε περιστατικό που περιγράφει η εφημερίδα El País, ο Ντε λα Φουέντε έχασε ραντεβού στον οδοντίατρο, καθώς σταμάτησε επανειλημμένα για αυτόγραφα, φωτογραφίες και σύντομες συνομιλίες με θαυμαστές. Αντίστοιχη ήταν η εμπειρία του στις 9 Οκτωβρίου, όταν ταξίδεψε με τρένο υψηλής ταχύτητας στη Βαλένθια για να επισκεφθεί μια τοιχογραφία αφιερωμένη στην εθνική ομάδα.

Επιβάτες τον αναγνώρισαν και σχημάτισαν ουρά για να φωτογραφηθούν μαζί του. Μάλιστα, ένας ταξιδιώτης που δεν είχε αντιληφθεί αμέσως ποιος ήταν, τον πλησίασε για να του πει πόσο πολύ έμοιαζε με τον ομοσπονδιακό προπονητή, με τον ίδιο να απαντά χαμογελώντας: «Μα εγώ είμαι!». Άνθρωποι από το περιβάλλον του επισημαίνουν ότι αντιμετωπίζει τη νέα πραγματικότητα με αξιοσημείωτη άνεση. Παραμένει προσιτός, σταματά για να εξυπηρετήσει όσους τον πλησιάζουν και συχνά αναλαμβάνει ο ίδιος να τραβήξει τις φωτογραφίες, θεωρώντας ότι μπορεί να τις πετύχει καλύτερα.

Η αυξημένη δημοτικότητα έχει, πάντως, περιορίσει ορισμένες από τις καθημερινές του συνήθειες. Για παράδειγμα, προτιμά πλέον να κάθεται στο εσωτερικό ενός καταστήματος για τον καφέ ή το απεριτίφ του, καθώς η παραμονή σε εξωτερικούς χώρους προσελκύει σχεδόν πάντα πλήθος κόσμου. Από την αγωνιστική επιτυχία στην ηγεσία Παράλληλα με την αναγνωρισιμότητά του, αυξάνεται και το ενδιαφέρον επιχειρήσεων που επιθυμούν να τον προσκαλέσουν σε ομιλίες για την ηγεσία, τη διαχείριση ομάδων και την επίτευξη υψηλών στόχων.

Από την ανάληψη της εθνικής ομάδας το 2022, ο Ντε λα Φουέντε έχει βελτιώσει αισθητά και την παρουσία του στις δημόσιες εμφανίσεις. Μετά τις πρώτες, απαιτητικές συνεντεύξεις Τύπου, μελέτησε βίντεο των παρεμβάσεών του και εργάστηκε πάνω στον τρόπο επικοινωνίας του. Η αγωνιστική επιτυχία και η μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση συνέβαλαν ώστε να εμφανίζεται πλέον πιο άνετος και επικοινωνιακός. Μάλιστα, σύμφωνα με ανθρώπους της ομοσπονδίας, στις τελευταίες συνεντεύξεις Τύπου κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ δεν έλειψαν οι στιγμές γέλιου, καθώς ο Ισπανός τεχνικός αξιοποιεί πλέον το χιούμορ για να αποφορτίζει την ατμόσφαιρα.

Όπως σημειώνουν συνεργάτες του, το μεγαλύτερο μέρος όσων τον πλησιάζουν δεν ζητά απλώς μια φωτογραφία, αλλά θέλει να τον ευχαριστήσει για όσα πέτυχε με την εθνική ομάδα. Η επιτυχία στο Μουντιάλ δεν του χάρισε μόνο έναν ακόμη τίτλο, αλλά τον μετέτρεψε σε μία από τις πιο δημοφιλείς προσωπικότητες της Ισπανίας.