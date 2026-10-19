Η UEFA απέστειλε επιστολή με 42 ερωτήματα προς τη FIFA, απαιτώντας εξηγήσεις για τη σχέση της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας με την κυβέρνηση Τραμπ.

Επιστολή στον γενικό γραμματέα της FIFA, Ματίας Γκράφστρομ, απέστειλε η UEFA, μέσω της οποίας απαιτεί εξηγήσεις σε 42 ερωτήματα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται το αν προσφέρθηκε στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετοχική συμμετοχή στη FIFA Forward Enterprise (FFE).

Η επιστολή έρχεται ως απάντηση στο αίτημα του Τζιάνι Ινφαντίνο κατά την τελευταία συνεδρίαση του Συμβουλίου της FIFA στη Ζυρίχη την περασμένη εβδομάδα, όταν κάλεσε τα μέλη να υποβάλουν γραπτώς τις ερωτήσεις τους σχετικά με τις κινήσεις της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας.

Η UEFA ξεκαθαρίζει πως θέλει γραπτή απάντηση σε κάθε ερώτημα, μαζί με όλα τα σχετικά υποστηρικτικά έγγραφα, έως τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου!

Αναλυτικά όσα αναφέρονται στην επιστολή, σύμφωνα με το «Talk Sport»:

FIFA Forward Enterprise (FFE) και οικονομική διαχείριση

1. Μπορεί η FIFA να εξηγήσει γιατί υπογράφηκε συμφωνία που παραχωρούσε αποκλειστικότητα στην Thrive Capital χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με το Συμβούλιο της FIFA;

2. Γιατί επιλέχθηκε η Thrive Capital ως κύριος επενδυτής, χωρίς να προηγηθεί ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών;

3. Πότε εξετάστηκε για πρώτη φορά η ιδέα της FFE, από ποιον και με ποιον στόχο;

4. Μπορεί η FIFA να εξηγήσει τι συνέβη μεταξύ της 17ης Ιουλίου, όταν προβλεπόταν να παρουσιαστεί η πρόταση για την FFE στο Συμβούλιο της FIFA, και της 28ης Ιουλίου, όταν ζητήθηκε από τις ομοσπονδίες-μέλη (MAs) να υποστηρίξουν την πρόταση;

5. Ποια συγκεκριμένα μέτρα θα λάβει η FIFA, ώστε να διασφαλίσει ότι οι αδυναμίες που εντοπίστηκαν στη διαδικασία της FFE δεν θα επαναληφθούν στο μέλλον;

6. Εξακολουθούμε να μην έχουμε σαφή εικόνα για την προσωπική αξιολόγηση του προέδρου της FIFA. Θεωρεί ότι η FFE ήταν καλή ιδέα και, εάν ναι, σε ποια βάση στηρίζει αυτή την άποψη;

7. Μπορεί η FIFA να επιβεβαιώσει εάν τα πρόσωπα που συμμετείχαν στην ανάπτυξη της FFE και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με αυτήν κλήθηκαν σε συνέντευξη στο πλαίσιο μιας [ανεξάρτητης] αξιολόγησης και, εάν όχι, να εξηγήσει γιατί;

8. Ως μέλη του Συμβουλίου της FIFA, ζητούμε επισήμως πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με την FFE.

9. Η FIFA έχει προτείνει μια ανεξάρτητη αξιολόγηση του πλαισίου διακυβέρνησής της. Μια τέτοια πρωτοβουλία μπορεί να είναι ευπρόσδεκτη, ωστόσο μια αξιολόγηση με προσανατολισμό στο μέλλον δεν μπορεί να υποκαταστήσει μια ανεξάρτητη εξέταση των αποφάσεων και της συμπεριφοράς του παρελθόντος.

10. Πώς σκοπεύει η FIFA να διαπιστώσει τι πραγματικά συνέβη σε σχέση με την FFE, την υπόθεση Μπαλογκούν και τα υπόλοιπα ζητήματα που έθεσαν τα μέλη του Συμβουλίου, καθώς και να διασφαλίσει την κατάλληλη λογοδοσία για τυχόν αδυναμίες που θα εντοπιστούν;

11. Θα συμφωνούσε η FIFA σε μια πραγματικά ανεξάρτητη έρευνα για τη διαδικασία της FFE, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού ρόλου του προέδρου της FIFA;

12. Γιατί η FIFA, μέσω των Αμερικανών δικηγόρων της από τη Linklaters, αντιτάχθηκε στο αίτημα της UEFA για αποκάλυψη εγγράφων σχετικά με την FFE στο πλαίσιο των δικαστικών διαδικασιών που έχουν κινηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες;

13. Το 2018, ο πρόεδρος της FIFA είχε εμπιστευτικές συζητήσεις με τη SoftBank σχετικά με μια πιθανή επένδυση στις διοργανώσεις της FIFA, κατά τις οποίες, σύμφωνα με δημοσιεύματα, συζητήθηκαν ποσά περίπου 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. Η προτεινόμενη συναλλαγή της FFE βασιζόταν σε αποτίμηση ιδίων κεφαλαίων μετά την επένδυση ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μπορεί η FIFA να επιβεβαιώσει αυτή την αποτίμηση και να εξηγήσει τη χρηματοοικονομική λογική που την υποστήριζε;

14. Ο πρόεδρος της FIFA έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι τα χρήματα της FIFA ανήκουν στις ομοσπονδίες-μέλη της. Γιατί, λοιπόν, η σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης προς τις ομοσπονδίες παρουσιάστηκε σε συνδυασμό με την FFE και την εξωτερική επένδυση, αντί να χρηματοδοτηθεί απευθείας από τους ίδιους πόρους της FIFA;

15. Σύμφωνα με την πρόταση της FFE, πρόσθετη χρηματοδότηση θα ήταν διαθέσιμη στις ομοσπονδίες που θα συμμετείχαν στο πρόγραμμα FIFA Fast Forward. Τι ακριβώς θα έπρεπε να συμφωνήσει ή να αναλάβει μια ομοσπονδία προκειμένου να συμμετάσχει στο πρόγραμμα και να λάβει αυτή την πρόσθετη χρηματοδότηση;

16. Σε ποιες χρηματοοικονομικές και εμπορικές παραδοχές βασίστηκε η FIFA για να προβλέψει τα πρόσθετα έσοδα που απαιτούνταν για τη χρηματοδότηση των σημαντικά αυξημένων καταβολών προς τις ομοσπονδίες, όπως προβλεπόταν στο πλαίσιο της FFE;

17. Δεδομένης της ισχυρής οικονομικής θέσης της FIFA, γιατί θεωρήθηκε αναγκαία η αναζήτηση επενδύσεων από ιδιώτες επενδυτές;

18. Η FIFA έχει εξηγήσει ότι η νέα πρότασή της κατέστη δυνατή χάρη στα εξαιρετικά οικονομικά αποτελέσματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Μπορεί, επομένως, να εξηγήσει τι άλλαξε μεταξύ της ανάπτυξης της πρότασης FFE και της απόφασης, λίγο μετά την απόσυρσή της, να χρησιμοποιήσει τα αποθεματικά της για να χρηματοδοτήσει σημαντικά αυξημένες καταβολές προς τις ομοσπονδίες; Γιατί δεν εξετάστηκε νωρίτερα αυτή η εναλλακτική;

Αμοιβές, οικονομικά οφέλη και σχέσεις με πρόσωπα των ΗΠΑ

19. Πρόσφατα δημοσιεύματα, τα οποία παραπέμπουν σε καταθέσεις και οικονομικά έγγραφα της αμερικανικής οργανωτικής εταιρείας της FIFA για το Παγκόσμιο Κύπελλο (FWC2026 US Inc.), αναφέρουν ότι ο πρόεδρος της FIFA έλαβε σημαντικές πρόσθετες αμοιβές, οι οποίες δεν γνωστοποιήθηκαν στην ετήσια έκθεση της FIFA. Μπορεί η FIFA να διευκρινίσει τη φύση, το ύψος και τη βάση αυτών των πληρωμών;

20. Μπορεί η FIFA να γνωστοποιήσει το συνολικό ποσό τυχόν αμοιβών, αποζημιώσεων, εξόδων ή άλλων οικονομικών παροχών που καταβλήθηκαν ή προσφέρθηκαν στον Μαρκ Άντονι από τη FIFA, την FWC2026 US Inc. ή οποιαδήποτε άλλη συνδεδεμένη με τη FIFA οντότητα, σε σχέση με το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026; Αυτό περιλαμβάνει τον ρόλο του ως πρεσβευτή του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Μαϊάμι, καθώς και τυχόν εμφανίσεις ή άλλες υπηρεσίες του.

Η υπόθεση Μπαλογκάν και οι πειθαρχικές αποφάσεις

21. Ο πρόεδρος Τραμπ αναγνώρισε δημόσια ότι τηλεφώνησε στον πρόεδρο της FIFA για να ζητήσει την επανεξέταση της πειθαρχικής υπόθεσης του Μπαλογκούν. Τι ακριβώς του ζήτησε να κάνει και ποια ήταν η απάντησή του; Θα είχε επανεξεταστεί η υπόθεση εάν δεν είχε υπάρξει η παρέμβασή του;

22. Μετά από αυτή τη συνομιλία, επικοινώνησε ο πρόεδρος της FIFA ή ο γενικός γραμματέας της με οποιονδήποτε εντός της FIFA, συμπεριλαμβανομένων μελών της διοίκησης ή του προέδρου της Πειθαρχικής Επιτροπής, σχετικά με την υπόθεση Μπαλογκούν;

23. Μπορεί η FIFA να παράσχει το πλήρες γραπτό σκεπτικό της απόφασης στην υπόθεση Μπαλογκούν;

24. Ποια κριτήρια διέπουν την εφαρμογή του άρθρου 27 σε συγκρίσιμες υποθέσεις και μπορεί η FIFA να προσδιορίσει τις προηγούμενες υποθέσεις στις οποίες εφαρμόστηκαν αυτά τα κριτήρια;

25. Έχει πλέον προταθεί τροποποίηση του άρθρου 27 του Πειθαρχικού Κώδικα της FIFA, ώστε να αποτραπεί η επανάληψη μιας κατάστασης όπως αυτή στην υπόθεση Μπαλογκούν. Η αιτιολόγηση που δόθηκε ήταν η διασφάλιση της «σταθερότητας και της προβλεψιμότητας» και η προστασία της ακεραιότητας των διοργανώσεων. Πολλοί θεωρούν ότι οι υφιστάμενοι κανόνες ήταν ήδη επαρκώς σαφείς. Γιατί, λοιπόν, η διοίκηση της FIFA έκρινε αναγκαία αυτή την τροποποίηση;

26. Πρόσφατα δημοσιεύματα έχουν εγείρει ερωτήματα σχετικά με την επιλεξιμότητα ενός ποδοσφαιριστή που εκπροσώπησε τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μπορεί η FIFA να εξηγήσει τη νομική και πραγματική βάση αυτής της απόφασης; Μπορεί επίσης ο πρόεδρος της FIFA να επιβεβαιώσει ότι δεν παρενέβη;

Διάρκεια ημιχρόνου και διαλείμματα ενυδάτωσης

27. Το ημίχρονο του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου διήρκεσε 27 λεπτά, χωρίς να έχει προηγηθεί, όπως γνωρίζουμε, σχετικό αίτημα προς το IFAB ή διαβούλευση με το Συμβούλιο της FIFA. Αντίστοιχα, η εισαγωγή υποχρεωτικών διαλειμμάτων ενυδάτωσης σε όλους τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, κατά παρέκκλιση από τον ισχύοντα κανονισμό, δεν συνοδεύτηκε, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, από προηγούμενη διαβούλευση ή αίτημα έγκρισης προς το IFAB.

28. Μπορεί η FIFA να εξηγήσει τη νομική και κανονιστική βάση αυτών των αποφάσεων, ποιος τις ενέκρινε και γιατί δεν υπήρξε προηγούμενη διαβούλευση με το IFAB και το Συμβούλιο της FIFA;

Συγκρούσεις συμφερόντων και σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ

29. Μια σειρά αποφάσεων, συναλλαγών και παρεμβάσεων στις οποίες εμπλέκονται ο πρόεδρος της FIFA, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και πρόσωπα που συνδέονται μαζί του εγείρουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων, τη διαφάνεια και τη θεσμική λογοδοσία.

Σε αυτές περιλαμβάνονται:

Το Βραβείο Ειρήνης της FIFA, το οποίο δεν υποβλήθηκε προς έγκριση στο Συμβούλιο της FIFA.

Η αναφερόμενη επταετής μίσθωση γραφειακών χώρων στον Trump Tower της Νέας Υόρκης, αξίας περίπου 4 εκατομμυρίων δολαρίων, με εμπλοκή του Έρικ Τραμπ, για χώρους που φέρεται να παρέμεναν αχρησιμοποίητοι για μεγάλο μέρος του έτους.

Η προτεινόμενη συμφωνία με την Thrive Capital, της οποίας ηγείται ο Τζόσουα Κούσνερ, μέλος της οικογένειας του Αμερικανού προέδρου.

Το τηλεφώνημα του Αμερικανού προέδρου στον πρόεδρο της FIFA, με αίτημα παρέμβασης στην πειθαρχική υπόθεση Μπαλογκούν.

Δημοσιεύματα για προχωρημένες συζητήσεις μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και προσώπων που συνδέονται μαζί του σχετικά με ένα κρυπτονόμισμα της FIFA.

Η συμφωνία χορηγίας του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Kalshi, εταιρεία στην οποία φέρεται να έχει συμβουλευτικό ρόλο και μερική ιδιοκτησία ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, καθώς και αναφορές ότι η εταιρεία έλαβε εκτεταμένη διαφημιστική προβολή χωρίς να καταβάλει οικονομικό αντάλλαγμα στη FIFA.

Η μεταφορά, την τελευταία στιγμή, της κλήρωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο JFK/Donald Trump Center στην Ουάσινγκτον, αντί του Λας Βέγκας, με σημαντικό πρόσθετο κόστος για τη FIFA, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Η συμμετοχή της κόρης και του εγγονού του Αμερικανού προέδρου στην κλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων.

Η ανακοίνωση επένδυσης ύψους 75 εκατομμυρίων δολαρίων στην Παλαιστίνη κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ειρήνης του Αμερικανού προέδρου, χωρίς, όπως φαίνεται, να έχει προηγηθεί ενημέρωση ή να έχει ζητηθεί έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή ή το Συμβούλιο της FIFA.

Δημόσιες δηλώσεις εκπροσώπων του Λευκού Οίκου, μεταξύ των οποίων ο Άντριου Τζουλιάνι, καθώς και του ίδιου του Αμερικανού προέδρου, οι οποίοι υπερασπίστηκαν τον πρόεδρο της FIFA, υποστήριξαν την παραμονή του στην ηγεσία και άσκησαν κριτική σε όσους αμφισβητούν την ηγεσία του.

Τα ζητήματα αυτά, συνολικά, εγείρουν ερωτήματα που υπερβαίνουν τη συνηθισμένη θεσμική σχέση μεταξύ της FIFA και της κυβέρνησης μιας χώρας που φιλοξενεί το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο πιθανός ρόλος του Ινφαντίνο στην FFE

30. Μπορεί η FIFA να επιβεβαιώσει εάν, σε περίπτωση που η FFE προχωρούσε, ο πρόεδρος της FIFA θα κατείχε ή θα αναμενόταν να κατέχει οποιαδήποτε θέση, ρόλο ή αρμοδιότητα στην FFE ή σε συνδεδεμένη με αυτήν οντότητα, είτε κατά τη διάρκεια είτε μετά τη θητεία του ως προέδρου της FIFA; Μπορεί επίσης να επιβεβαιώσει εάν ο πρόεδρος της FIFA θα είχε, άμεσα ή έμμεσα, οποιοδήποτε οικονομικό συμφέρον, μετοχική συμμετοχή, δικαίωμα αμοιβής ή άλλο οικονομικό όφελος που θα προέκυπτε από την FFE;

31. Σύμφωνα με πληροφορίες που λάβαμε από διάφορες πηγές, δύο ημέρες πριν από την ψηφοφορία του Γραφείου του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την πρόταση της FFE, ο πρόεδρος της FIFA ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι οι αμερικανικές αρχές ερευνούσαν τη διοίκηση της FIFA. Μπορεί να επιβεβαιώσει εάν έκανε αυτή τη δήλωση και, εάν ναι, να εξηγήσει σε ποιες πληροφορίες βασίστηκε, γιατί επέλεξε να την κάνει τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και εάν έλαβε υπόψη την πιθανή πίεση που θα μπορούσε να ασκήσει στα μέλη λίγο πριν από την απόφασή τους για την FFE;

Εκλογές για την προεδρία της FIFA και ουδετερότητα

32. Η επίσημη προεκλογική περίοδος άρχισε στις 30 Απριλίου 2026, την ημέρα του Συνεδρίου της FIFA στο Βανκούβερ. Ποιο όργανο, πέραν της Εκλογικής Επιτροπής της FIFA, είναι υπεύθυνο για την εποπτεία της εκλογικής διαδικασίας και ποιες διαδικασίες και εγγυήσεις έχουν θεσπιστεί, ώστε να αποτρέπεται η κατάχρηση των πόρων της FIFA και να διασφαλίζονται δίκαιες και αμερόληπτες προεδρικές εκλογές;

33. Έχουμε ανησυχίες σχετικά με την ανεξαρτησία και την αμεροληψία του προέδρου της Εκλογικής Επιτροπής της FIFA, κ. Τσιομέντο, δεδομένου του κρίσιμου ρόλου της Επιτροπής στην εποπτεία των προεδρικών εκλογών. Αντιλαμβανόμαστε ότι ο κ. Τσιομέντο γνωρίζει τον πρόεδρο της FIFA εδώ και περίπου 20 χρόνια και προσκαλείται τακτικά σε εκδηλώσεις και διοργανώσεις της FIFA με έξοδα της ομοσπονδίας.

34. Η διοίκηση της FIFA έχει καθήκον να παραμένει ουδέτερη κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Έχουμε ανησυχίες, οι οποίες στηρίζονται σε γραπτά και άλλα αποδεικτικά στοιχεία, σχετικά με το κατά πόσο η διοίκηση συμμορφώθηκε με αυτή την υποχρέωση από την έναρξη της επίσημης προεκλογικής περιόδου.

Ειδικότερα, μετά τη συνάντηση στο Ραμπάτ στις 5 Αυγούστου, ο γενικός γραμματέας της FIFA και μέλη της διοικητικής ομάδας εξέδωσαν ανακοίνωση και απέστειλαν επιστολή και στις 211 ομοσπονδίες-μέλη, δηλώνοντας την «πλήρη υποστήριξή» τους προς τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

Πώς μπορεί μια τόσο ρητή δήλωση υποστήριξης κατά τη διάρκεια της επίσημης προεκλογικής περιόδου να συμβιβαστεί με την υποχρέωση ουδετερότητας της διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων που επιβάλλει στα στελέχη της FIFA ο ισχύων Κώδικας Δεοντολογίας;

Ανεξαρτησία των δικαστικών και δεοντολογικών οργάνων

35. Αντιλαμβανόμαστε ότι η Νορβηγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έχει υποβάλει καταγγελία στην Επιτροπή Δεοντολογίας της FIFA.

Σε αυτό το πλαίσιο, θέλουμε να εκφράσουμε τις ανησυχίες μας σχετικά με την ανεξαρτησία και την αμεροληψία των αρμόδιων δικαστικών οργάνων. Ο πρόεδρος του Ερευνητικού Τμήματος της Επιτροπής Δεοντολογίας, κ. Μάρτιν Νγκόγκα, διατηρεί μακροχρόνιους πολιτικούς και επαγγελματικούς δεσμούς με τον πρόεδρο της Ρουάντα, Πολ Καγκάμε, έχοντας υπηρετήσει ως γενικός εισαγγελέας και ως μέλος του κοινοβουλίου εκπροσωπώντας το πολιτικό του κόμμα.

Η στενή σχέση του προέδρου της FIFA με τον πρόεδρο Καγκάμε έχει επίσης αναδειχθεί δημόσια, μεταξύ άλλων μέσω της συμμετοχής του τελευταίου σε βίντεο για τη συμπλήρωση δέκα ετών του Ινφαντίνο στην προεδρία της FIFA.

Μπορεί η FIFA να εξηγήσει πώς αξιολογήθηκαν τυχόν ανησυχίες σχετικά με την ανεξαρτησία και την αμεροληψία του κ. Νγκόγκα σε υποθέσεις που αφορούν τον πρόεδρο της FIFA; Θα ήταν διατεθειμένος ο κ. Νγκόγκα να εξαιρεθεί από τις τρέχουσες και μελλοντικές διαδικασίες δεοντολογικού ελέγχου που αφορούν τον πρόεδρο της FIFA;

36. Αντίστοιχα, αντιλαμβανόμαστε ότι η πρόεδρος του Δικαιοδοτικού Τμήματος της Επιτροπής Δεοντολογίας, κ. Ρόχας, έχει αναγνωρίσει δημόσια ότι διατηρεί προσωπικές φιλίες με τον πρώην πρόεδρο της Κολομβιανής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, κ. Μπεντόγια, και τον νυν πρόεδρό της, κ. Χαμόν.

Λαμβάνοντας υπόψη την υποστήριξη της Κολομβιανής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας προς τον πρόεδρο της FIFA, μπορεί η FIFA να εξηγήσει πώς αξιολογήθηκαν τυχόν ανησυχίες σχετικά με την ανεξαρτησία και την αμεροληψία της και εάν θα εξαιρούνταν από διαδικασίες που αφορούν τον πρόεδρο της FIFA, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο;

Μετακινήσεις, φιλοξενία και δαπάνες

37. Πολυάριθμα δημοσιεύματα τα τελευταία χρόνια έχουν εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών από τον πρόεδρο της FIFA και το κόστος της διαμονής του, ιδίως στο Κατάρ και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

38. Μπορεί η FIFA να παράσχει λεπτομερή απολογισμό των σχετικών δαπανών, συμπεριλαμβανομένων των ποσών, των σκοπών, των διαδικασιών έγκρισης και της συμμόρφωσης με τις ισχύουσες οικονομικές και ταξιδιωτικές πολιτικές της;

39. Ζητούμε πρόσβαση στον πλήρη κατάλογο των προσκεκλημένων που κάθονταν στις θέσεις VIP και VVIP κατά τη διάρκεια του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

40. Πολυάριθμοι διάσημοι και άλλοι προσκεκλημένοι φιλοξενήθηκαν σε σουίτες υψηλής κατηγορίας καθ’ όλη τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μπορεί η FIFA να διευκρινίσει εάν αυτές οι σουίτες παραχωρήθηκαν δωρεάν;

Το Βραβείο Ειρήνης της FIFA

41. Ελλείψει οποιασδήποτε προηγούμενης συμμετοχής του Συμβουλίου της FIFA, ποιος αποφάσισε τη δημιουργία του Βραβείου Ειρήνης της FIFA, για ποιον σκοπό και ποιος αποφάσισε να απονεμηθεί στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών;

42. Ποιον προσωπικό ρόλο διαδραμάτισε ο πρόεδρος της FIFA στη δημιουργία του βραβείου;»