FIFA: Η UEFA τη... στήνει στον τοίχο και απαιτεί απαντήσεις για τις σχέσεις με την κυβέρνηση Τραμπ!
- FIFA Forward Enterprise (FFE) και οικονομική διαχείριση
- Αμοιβές, οικονομικά οφέλη και σχέσεις με πρόσωπα των ΗΠΑ
- Η υπόθεση Μπαλογκάν και οι πειθαρχικές αποφάσεις
- Διάρκεια ημιχρόνου και διαλείμματα ενυδάτωσης
- Συγκρούσεις συμφερόντων και σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ
- Ο πιθανός ρόλος του Ινφαντίνο στην FFE
- Εκλογές για την προεδρία της FIFA και ουδετερότητα
- Ανεξαρτησία των δικαστικών και δεοντολογικών οργάνων
- Μετακινήσεις, φιλοξενία και δαπάνες
- Το Βραβείο Ειρήνης της FIFA
Επιστολή στον γενικό γραμματέα της FIFA, Ματίας Γκράφστρομ, απέστειλε η UEFA, μέσω της οποίας απαιτεί εξηγήσεις σε 42 ερωτήματα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται το αν προσφέρθηκε στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετοχική συμμετοχή στη FIFA Forward Enterprise (FFE).
Η επιστολή έρχεται ως απάντηση στο αίτημα του Τζιάνι Ινφαντίνο κατά την τελευταία συνεδρίαση του Συμβουλίου της FIFA στη Ζυρίχη την περασμένη εβδομάδα, όταν κάλεσε τα μέλη να υποβάλουν γραπτώς τις ερωτήσεις τους σχετικά με τις κινήσεις της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας.
Η UEFA ξεκαθαρίζει πως θέλει γραπτή απάντηση σε κάθε ερώτημα, μαζί με όλα τα σχετικά υποστηρικτικά έγγραφα, έως τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου!
Αναλυτικά όσα αναφέρονται στην επιστολή, σύμφωνα με το «Talk Sport»:
FIFA Forward Enterprise (FFE) και οικονομική διαχείριση
1. Μπορεί η FIFA να εξηγήσει γιατί υπογράφηκε συμφωνία που παραχωρούσε αποκλειστικότητα στην Thrive Capital χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με το Συμβούλιο της FIFA;
2. Γιατί επιλέχθηκε η Thrive Capital ως κύριος επενδυτής, χωρίς να προηγηθεί ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών;
3. Πότε εξετάστηκε για πρώτη φορά η ιδέα της FFE, από ποιον και με ποιον στόχο;
4. Μπορεί η FIFA να εξηγήσει τι συνέβη μεταξύ της 17ης Ιουλίου, όταν προβλεπόταν να παρουσιαστεί η πρόταση για την FFE στο Συμβούλιο της FIFA, και της 28ης Ιουλίου, όταν ζητήθηκε από τις ομοσπονδίες-μέλη (MAs) να υποστηρίξουν την πρόταση;
5. Ποια συγκεκριμένα μέτρα θα λάβει η FIFA, ώστε να διασφαλίσει ότι οι αδυναμίες που εντοπίστηκαν στη διαδικασία της FFE δεν θα επαναληφθούν στο μέλλον;
6. Εξακολουθούμε να μην έχουμε σαφή εικόνα για την προσωπική αξιολόγηση του προέδρου της FIFA. Θεωρεί ότι η FFE ήταν καλή ιδέα και, εάν ναι, σε ποια βάση στηρίζει αυτή την άποψη;
7. Μπορεί η FIFA να επιβεβαιώσει εάν τα πρόσωπα που συμμετείχαν στην ανάπτυξη της FFE και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με αυτήν κλήθηκαν σε συνέντευξη στο πλαίσιο μιας [ανεξάρτητης] αξιολόγησης και, εάν όχι, να εξηγήσει γιατί;
8. Ως μέλη του Συμβουλίου της FIFA, ζητούμε επισήμως πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με την FFE.
9. Η FIFA έχει προτείνει μια ανεξάρτητη αξιολόγηση του πλαισίου διακυβέρνησής της. Μια τέτοια πρωτοβουλία μπορεί να είναι ευπρόσδεκτη, ωστόσο μια αξιολόγηση με προσανατολισμό στο μέλλον δεν μπορεί να υποκαταστήσει μια ανεξάρτητη εξέταση των αποφάσεων και της συμπεριφοράς του παρελθόντος.
10. Πώς σκοπεύει η FIFA να διαπιστώσει τι πραγματικά συνέβη σε σχέση με την FFE, την υπόθεση Μπαλογκούν και τα υπόλοιπα ζητήματα που έθεσαν τα μέλη του Συμβουλίου, καθώς και να διασφαλίσει την κατάλληλη λογοδοσία για τυχόν αδυναμίες που θα εντοπιστούν;
11. Θα συμφωνούσε η FIFA σε μια πραγματικά ανεξάρτητη έρευνα για τη διαδικασία της FFE, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού ρόλου του προέδρου της FIFA;
12. Γιατί η FIFA, μέσω των Αμερικανών δικηγόρων της από τη Linklaters, αντιτάχθηκε στο αίτημα της UEFA για αποκάλυψη εγγράφων σχετικά με την FFE στο πλαίσιο των δικαστικών διαδικασιών που έχουν κινηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες;
13. Το 2018, ο πρόεδρος της FIFA είχε εμπιστευτικές συζητήσεις με τη SoftBank σχετικά με μια πιθανή επένδυση στις διοργανώσεις της FIFA, κατά τις οποίες, σύμφωνα με δημοσιεύματα, συζητήθηκαν ποσά περίπου 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. Η προτεινόμενη συναλλαγή της FFE βασιζόταν σε αποτίμηση ιδίων κεφαλαίων μετά την επένδυση ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μπορεί η FIFA να επιβεβαιώσει αυτή την αποτίμηση και να εξηγήσει τη χρηματοοικονομική λογική που την υποστήριζε;
14. Ο πρόεδρος της FIFA έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι τα χρήματα της FIFA ανήκουν στις ομοσπονδίες-μέλη της. Γιατί, λοιπόν, η σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης προς τις ομοσπονδίες παρουσιάστηκε σε συνδυασμό με την FFE και την εξωτερική επένδυση, αντί να χρηματοδοτηθεί απευθείας από τους ίδιους πόρους της FIFA;
15. Σύμφωνα με την πρόταση της FFE, πρόσθετη χρηματοδότηση θα ήταν διαθέσιμη στις ομοσπονδίες που θα συμμετείχαν στο πρόγραμμα FIFA Fast Forward. Τι ακριβώς θα έπρεπε να συμφωνήσει ή να αναλάβει μια ομοσπονδία προκειμένου να συμμετάσχει στο πρόγραμμα και να λάβει αυτή την πρόσθετη χρηματοδότηση;
16. Σε ποιες χρηματοοικονομικές και εμπορικές παραδοχές βασίστηκε η FIFA για να προβλέψει τα πρόσθετα έσοδα που απαιτούνταν για τη χρηματοδότηση των σημαντικά αυξημένων καταβολών προς τις ομοσπονδίες, όπως προβλεπόταν στο πλαίσιο της FFE;
17. Δεδομένης της ισχυρής οικονομικής θέσης της FIFA, γιατί θεωρήθηκε αναγκαία η αναζήτηση επενδύσεων από ιδιώτες επενδυτές;
18. Η FIFA έχει εξηγήσει ότι η νέα πρότασή της κατέστη δυνατή χάρη στα εξαιρετικά οικονομικά αποτελέσματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Μπορεί, επομένως, να εξηγήσει τι άλλαξε μεταξύ της ανάπτυξης της πρότασης FFE και της απόφασης, λίγο μετά την απόσυρσή της, να χρησιμοποιήσει τα αποθεματικά της για να χρηματοδοτήσει σημαντικά αυξημένες καταβολές προς τις ομοσπονδίες; Γιατί δεν εξετάστηκε νωρίτερα αυτή η εναλλακτική;
Αμοιβές, οικονομικά οφέλη και σχέσεις με πρόσωπα των ΗΠΑ
19. Πρόσφατα δημοσιεύματα, τα οποία παραπέμπουν σε καταθέσεις και οικονομικά έγγραφα της αμερικανικής οργανωτικής εταιρείας της FIFA για το Παγκόσμιο Κύπελλο (FWC2026 US Inc.), αναφέρουν ότι ο πρόεδρος της FIFA έλαβε σημαντικές πρόσθετες αμοιβές, οι οποίες δεν γνωστοποιήθηκαν στην ετήσια έκθεση της FIFA. Μπορεί η FIFA να διευκρινίσει τη φύση, το ύψος και τη βάση αυτών των πληρωμών;
20. Μπορεί η FIFA να γνωστοποιήσει το συνολικό ποσό τυχόν αμοιβών, αποζημιώσεων, εξόδων ή άλλων οικονομικών παροχών που καταβλήθηκαν ή προσφέρθηκαν στον Μαρκ Άντονι από τη FIFA, την FWC2026 US Inc. ή οποιαδήποτε άλλη συνδεδεμένη με τη FIFA οντότητα, σε σχέση με το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026; Αυτό περιλαμβάνει τον ρόλο του ως πρεσβευτή του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Μαϊάμι, καθώς και τυχόν εμφανίσεις ή άλλες υπηρεσίες του.
Η υπόθεση Μπαλογκάν και οι πειθαρχικές αποφάσεις
21. Ο πρόεδρος Τραμπ αναγνώρισε δημόσια ότι τηλεφώνησε στον πρόεδρο της FIFA για να ζητήσει την επανεξέταση της πειθαρχικής υπόθεσης του Μπαλογκούν. Τι ακριβώς του ζήτησε να κάνει και ποια ήταν η απάντησή του; Θα είχε επανεξεταστεί η υπόθεση εάν δεν είχε υπάρξει η παρέμβασή του;
22. Μετά από αυτή τη συνομιλία, επικοινώνησε ο πρόεδρος της FIFA ή ο γενικός γραμματέας της με οποιονδήποτε εντός της FIFA, συμπεριλαμβανομένων μελών της διοίκησης ή του προέδρου της Πειθαρχικής Επιτροπής, σχετικά με την υπόθεση Μπαλογκούν;
23. Μπορεί η FIFA να παράσχει το πλήρες γραπτό σκεπτικό της απόφασης στην υπόθεση Μπαλογκούν;
24. Ποια κριτήρια διέπουν την εφαρμογή του άρθρου 27 σε συγκρίσιμες υποθέσεις και μπορεί η FIFA να προσδιορίσει τις προηγούμενες υποθέσεις στις οποίες εφαρμόστηκαν αυτά τα κριτήρια;
25. Έχει πλέον προταθεί τροποποίηση του άρθρου 27 του Πειθαρχικού Κώδικα της FIFA, ώστε να αποτραπεί η επανάληψη μιας κατάστασης όπως αυτή στην υπόθεση Μπαλογκούν. Η αιτιολόγηση που δόθηκε ήταν η διασφάλιση της «σταθερότητας και της προβλεψιμότητας» και η προστασία της ακεραιότητας των διοργανώσεων. Πολλοί θεωρούν ότι οι υφιστάμενοι κανόνες ήταν ήδη επαρκώς σαφείς. Γιατί, λοιπόν, η διοίκηση της FIFA έκρινε αναγκαία αυτή την τροποποίηση;
26. Πρόσφατα δημοσιεύματα έχουν εγείρει ερωτήματα σχετικά με την επιλεξιμότητα ενός ποδοσφαιριστή που εκπροσώπησε τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μπορεί η FIFA να εξηγήσει τη νομική και πραγματική βάση αυτής της απόφασης; Μπορεί επίσης ο πρόεδρος της FIFA να επιβεβαιώσει ότι δεν παρενέβη;
Διάρκεια ημιχρόνου και διαλείμματα ενυδάτωσης
27. Το ημίχρονο του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου διήρκεσε 27 λεπτά, χωρίς να έχει προηγηθεί, όπως γνωρίζουμε, σχετικό αίτημα προς το IFAB ή διαβούλευση με το Συμβούλιο της FIFA. Αντίστοιχα, η εισαγωγή υποχρεωτικών διαλειμμάτων ενυδάτωσης σε όλους τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, κατά παρέκκλιση από τον ισχύοντα κανονισμό, δεν συνοδεύτηκε, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, από προηγούμενη διαβούλευση ή αίτημα έγκρισης προς το IFAB.
28. Μπορεί η FIFA να εξηγήσει τη νομική και κανονιστική βάση αυτών των αποφάσεων, ποιος τις ενέκρινε και γιατί δεν υπήρξε προηγούμενη διαβούλευση με το IFAB και το Συμβούλιο της FIFA;
Συγκρούσεις συμφερόντων και σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ
29. Μια σειρά αποφάσεων, συναλλαγών και παρεμβάσεων στις οποίες εμπλέκονται ο πρόεδρος της FIFA, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και πρόσωπα που συνδέονται μαζί του εγείρουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων, τη διαφάνεια και τη θεσμική λογοδοσία.
Σε αυτές περιλαμβάνονται:
Το Βραβείο Ειρήνης της FIFA, το οποίο δεν υποβλήθηκε προς έγκριση στο Συμβούλιο της FIFA.
Η αναφερόμενη επταετής μίσθωση γραφειακών χώρων στον Trump Tower της Νέας Υόρκης, αξίας περίπου 4 εκατομμυρίων δολαρίων, με εμπλοκή του Έρικ Τραμπ, για χώρους που φέρεται να παρέμεναν αχρησιμοποίητοι για μεγάλο μέρος του έτους.
Η προτεινόμενη συμφωνία με την Thrive Capital, της οποίας ηγείται ο Τζόσουα Κούσνερ, μέλος της οικογένειας του Αμερικανού προέδρου.
Το τηλεφώνημα του Αμερικανού προέδρου στον πρόεδρο της FIFA, με αίτημα παρέμβασης στην πειθαρχική υπόθεση Μπαλογκούν.
Δημοσιεύματα για προχωρημένες συζητήσεις μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και προσώπων που συνδέονται μαζί του σχετικά με ένα κρυπτονόμισμα της FIFA.
Η συμφωνία χορηγίας του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Kalshi, εταιρεία στην οποία φέρεται να έχει συμβουλευτικό ρόλο και μερική ιδιοκτησία ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, καθώς και αναφορές ότι η εταιρεία έλαβε εκτεταμένη διαφημιστική προβολή χωρίς να καταβάλει οικονομικό αντάλλαγμα στη FIFA.
Η μεταφορά, την τελευταία στιγμή, της κλήρωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο JFK/Donald Trump Center στην Ουάσινγκτον, αντί του Λας Βέγκας, με σημαντικό πρόσθετο κόστος για τη FIFA, σύμφωνα με δημοσιεύματα.
Η συμμετοχή της κόρης και του εγγονού του Αμερικανού προέδρου στην κλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων.
Η ανακοίνωση επένδυσης ύψους 75 εκατομμυρίων δολαρίων στην Παλαιστίνη κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ειρήνης του Αμερικανού προέδρου, χωρίς, όπως φαίνεται, να έχει προηγηθεί ενημέρωση ή να έχει ζητηθεί έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή ή το Συμβούλιο της FIFA.
Δημόσιες δηλώσεις εκπροσώπων του Λευκού Οίκου, μεταξύ των οποίων ο Άντριου Τζουλιάνι, καθώς και του ίδιου του Αμερικανού προέδρου, οι οποίοι υπερασπίστηκαν τον πρόεδρο της FIFA, υποστήριξαν την παραμονή του στην ηγεσία και άσκησαν κριτική σε όσους αμφισβητούν την ηγεσία του.
Τα ζητήματα αυτά, συνολικά, εγείρουν ερωτήματα που υπερβαίνουν τη συνηθισμένη θεσμική σχέση μεταξύ της FIFA και της κυβέρνησης μιας χώρας που φιλοξενεί το Παγκόσμιο Κύπελλο.
Ο πιθανός ρόλος του Ινφαντίνο στην FFE
30. Μπορεί η FIFA να επιβεβαιώσει εάν, σε περίπτωση που η FFE προχωρούσε, ο πρόεδρος της FIFA θα κατείχε ή θα αναμενόταν να κατέχει οποιαδήποτε θέση, ρόλο ή αρμοδιότητα στην FFE ή σε συνδεδεμένη με αυτήν οντότητα, είτε κατά τη διάρκεια είτε μετά τη θητεία του ως προέδρου της FIFA; Μπορεί επίσης να επιβεβαιώσει εάν ο πρόεδρος της FIFA θα είχε, άμεσα ή έμμεσα, οποιοδήποτε οικονομικό συμφέρον, μετοχική συμμετοχή, δικαίωμα αμοιβής ή άλλο οικονομικό όφελος που θα προέκυπτε από την FFE;
31. Σύμφωνα με πληροφορίες που λάβαμε από διάφορες πηγές, δύο ημέρες πριν από την ψηφοφορία του Γραφείου του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την πρόταση της FFE, ο πρόεδρος της FIFA ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι οι αμερικανικές αρχές ερευνούσαν τη διοίκηση της FIFA. Μπορεί να επιβεβαιώσει εάν έκανε αυτή τη δήλωση και, εάν ναι, να εξηγήσει σε ποιες πληροφορίες βασίστηκε, γιατί επέλεξε να την κάνει τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και εάν έλαβε υπόψη την πιθανή πίεση που θα μπορούσε να ασκήσει στα μέλη λίγο πριν από την απόφασή τους για την FFE;
Εκλογές για την προεδρία της FIFA και ουδετερότητα
32. Η επίσημη προεκλογική περίοδος άρχισε στις 30 Απριλίου 2026, την ημέρα του Συνεδρίου της FIFA στο Βανκούβερ. Ποιο όργανο, πέραν της Εκλογικής Επιτροπής της FIFA, είναι υπεύθυνο για την εποπτεία της εκλογικής διαδικασίας και ποιες διαδικασίες και εγγυήσεις έχουν θεσπιστεί, ώστε να αποτρέπεται η κατάχρηση των πόρων της FIFA και να διασφαλίζονται δίκαιες και αμερόληπτες προεδρικές εκλογές;
33. Έχουμε ανησυχίες σχετικά με την ανεξαρτησία και την αμεροληψία του προέδρου της Εκλογικής Επιτροπής της FIFA, κ. Τσιομέντο, δεδομένου του κρίσιμου ρόλου της Επιτροπής στην εποπτεία των προεδρικών εκλογών. Αντιλαμβανόμαστε ότι ο κ. Τσιομέντο γνωρίζει τον πρόεδρο της FIFA εδώ και περίπου 20 χρόνια και προσκαλείται τακτικά σε εκδηλώσεις και διοργανώσεις της FIFA με έξοδα της ομοσπονδίας.
34. Η διοίκηση της FIFA έχει καθήκον να παραμένει ουδέτερη κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Έχουμε ανησυχίες, οι οποίες στηρίζονται σε γραπτά και άλλα αποδεικτικά στοιχεία, σχετικά με το κατά πόσο η διοίκηση συμμορφώθηκε με αυτή την υποχρέωση από την έναρξη της επίσημης προεκλογικής περιόδου.
Ειδικότερα, μετά τη συνάντηση στο Ραμπάτ στις 5 Αυγούστου, ο γενικός γραμματέας της FIFA και μέλη της διοικητικής ομάδας εξέδωσαν ανακοίνωση και απέστειλαν επιστολή και στις 211 ομοσπονδίες-μέλη, δηλώνοντας την «πλήρη υποστήριξή» τους προς τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.
Πώς μπορεί μια τόσο ρητή δήλωση υποστήριξης κατά τη διάρκεια της επίσημης προεκλογικής περιόδου να συμβιβαστεί με την υποχρέωση ουδετερότητας της διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων που επιβάλλει στα στελέχη της FIFA ο ισχύων Κώδικας Δεοντολογίας;
Ανεξαρτησία των δικαστικών και δεοντολογικών οργάνων
35. Αντιλαμβανόμαστε ότι η Νορβηγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έχει υποβάλει καταγγελία στην Επιτροπή Δεοντολογίας της FIFA.
Σε αυτό το πλαίσιο, θέλουμε να εκφράσουμε τις ανησυχίες μας σχετικά με την ανεξαρτησία και την αμεροληψία των αρμόδιων δικαστικών οργάνων. Ο πρόεδρος του Ερευνητικού Τμήματος της Επιτροπής Δεοντολογίας, κ. Μάρτιν Νγκόγκα, διατηρεί μακροχρόνιους πολιτικούς και επαγγελματικούς δεσμούς με τον πρόεδρο της Ρουάντα, Πολ Καγκάμε, έχοντας υπηρετήσει ως γενικός εισαγγελέας και ως μέλος του κοινοβουλίου εκπροσωπώντας το πολιτικό του κόμμα.
Η στενή σχέση του προέδρου της FIFA με τον πρόεδρο Καγκάμε έχει επίσης αναδειχθεί δημόσια, μεταξύ άλλων μέσω της συμμετοχής του τελευταίου σε βίντεο για τη συμπλήρωση δέκα ετών του Ινφαντίνο στην προεδρία της FIFA.
Μπορεί η FIFA να εξηγήσει πώς αξιολογήθηκαν τυχόν ανησυχίες σχετικά με την ανεξαρτησία και την αμεροληψία του κ. Νγκόγκα σε υποθέσεις που αφορούν τον πρόεδρο της FIFA; Θα ήταν διατεθειμένος ο κ. Νγκόγκα να εξαιρεθεί από τις τρέχουσες και μελλοντικές διαδικασίες δεοντολογικού ελέγχου που αφορούν τον πρόεδρο της FIFA;
36. Αντίστοιχα, αντιλαμβανόμαστε ότι η πρόεδρος του Δικαιοδοτικού Τμήματος της Επιτροπής Δεοντολογίας, κ. Ρόχας, έχει αναγνωρίσει δημόσια ότι διατηρεί προσωπικές φιλίες με τον πρώην πρόεδρο της Κολομβιανής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, κ. Μπεντόγια, και τον νυν πρόεδρό της, κ. Χαμόν.
Λαμβάνοντας υπόψη την υποστήριξη της Κολομβιανής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας προς τον πρόεδρο της FIFA, μπορεί η FIFA να εξηγήσει πώς αξιολογήθηκαν τυχόν ανησυχίες σχετικά με την ανεξαρτησία και την αμεροληψία της και εάν θα εξαιρούνταν από διαδικασίες που αφορούν τον πρόεδρο της FIFA, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο;
Μετακινήσεις, φιλοξενία και δαπάνες
37. Πολυάριθμα δημοσιεύματα τα τελευταία χρόνια έχουν εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών από τον πρόεδρο της FIFA και το κόστος της διαμονής του, ιδίως στο Κατάρ και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
38. Μπορεί η FIFA να παράσχει λεπτομερή απολογισμό των σχετικών δαπανών, συμπεριλαμβανομένων των ποσών, των σκοπών, των διαδικασιών έγκρισης και της συμμόρφωσης με τις ισχύουσες οικονομικές και ταξιδιωτικές πολιτικές της;
39. Ζητούμε πρόσβαση στον πλήρη κατάλογο των προσκεκλημένων που κάθονταν στις θέσεις VIP και VVIP κατά τη διάρκεια του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
40. Πολυάριθμοι διάσημοι και άλλοι προσκεκλημένοι φιλοξενήθηκαν σε σουίτες υψηλής κατηγορίας καθ’ όλη τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μπορεί η FIFA να διευκρινίσει εάν αυτές οι σουίτες παραχωρήθηκαν δωρεάν;
Το Βραβείο Ειρήνης της FIFA
41. Ελλείψει οποιασδήποτε προηγούμενης συμμετοχής του Συμβουλίου της FIFA, ποιος αποφάσισε τη δημιουργία του Βραβείου Ειρήνης της FIFA, για ποιον σκοπό και ποιος αποφάσισε να απονεμηθεί στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών;
42. Ποιον προσωπικό ρόλο διαδραμάτισε ο πρόεδρος της FIFA στη δημιουργία του βραβείου;»
🚨 BREAKING: UEFA has written to FIFA General Secretary Mattias Grafström seeking answers to 42 points. These include whether US President Donald Trump was offered equity in FIFA Forward Enterprise. The letter responds to a request from Gianni Infantino at the FIFA Council meeting in Zurich last week when he told members to submit questions in writing. UEFA say they "formally request a substantive written response to each question, together with all supporting documentation by Monday 2nd November. " UEFA add: "These questions require answers now. They cannot be deferred until the next meeting of the FIFA Council." The 42 questions, quoted below from the letter seen by @talkSPORT, are as follows: 1. Could FIFA explain why an agreement granting exclusivity to Thrive Capital was signed without prior consultation of the FIFA Council? 2. Why was Thrive Capital selected as lead investor, without any competitive tendering process? 3. When was the idea of FFE first explored, by whom and with what objective? 4. Could FIFA explain what happened between 17 July, when it was intended that the FFE proposal would be brought to the FIFA Council, and 28 July, when MAs were asked to support the proposal? 5. What concrete measures will FIFA put in place to ensure that the shortcomings identified in the FFE process cannot occur again in the future? 6. We remain unclear as to FIFA President’s own assessment. Does he believe that FFE was a good idea and on what basis? 7. Could FIFA also confirm whether the individuals involved in the development and decision-making process relating to FFE were interviewed as part of [an independent] review and, if not, explain why not? 8. As members of the FIFA Council, we formally request access to all documents relating to the FFE. 9. FIFA has proposed an independent review of its governance framework. While such an initiative could be welcome, a forward-looking review cannot replace an independent examination of past decisions and conduct. 10. How does FIFA intend to establish what actually happened in relation to FFE, the Balogun case and the other matters raised by members of the Council, and to ensure appropriate accountability for any shortcomings identified? 11. Would FIFA agree to a genuinely independent investigation into the FFE process, including the FIFA President’s own role? 12. Why has FIFA (through its US lawyers from Linklaters) opposed UEFA’s request for disclosure of documents relating to FFE in the proceedings initiated in the United States? 13. In 2018, the FIFA President held confidential discussions with SoftBank concerning a potential investment in FIFA’s competitions, with figures of approximately USD 25 billion reportedly discussed at the time. The proposed FFE transaction was based on a post-money equity valuation of USD 20 billion for FFE. Could FIFA confirm this valuation and explain the financial rationale underlying it? 14. The FIFA President has repeatedly stated that FIFA’s money belongs to its MAs. Why, then, was substantially increased funding for MAs presented in connection with FFE and external investment, rather than being financed directly from FIFA’s own resources? 15. Under the FFE proposal, additional funding was presented as being available to MAs participating in the FIFA Fast Forward Programme. What precisely would an MA have been required to agree to, or undertake, in order to participate in the programme and receive this additional funding? 16. On what financial and commercial assumptions was FIFA able to project the additional revenues required to finance the substantially increased distributions contemplated under FFE? 17. Given FIFA’s strong financial position, why was it considered necessary to seek investment from private investors? 18. FIFA has explained that its new proposal is made possible by the exceptional financial results of the 2026 World Cup. Could FIFA therefore explain what changed between the development of the FFE proposal and the decision, shortly after its withdrawal, to use FIFA’s reserves to fund substantially increased distributions to MAs, and why this alternative was not considered earlier? 19. Recent media reports, referring to filings by FIFA’s US World Cup organising entity (FWC2026 US Inc.), indicate that the FIFA President received substantial additional remuneration which was not disclosed in FIFA’s annual report. Could FIFA clarify the nature, amount and basis of these payments? 20. Could FIFA disclose the total amount of any fees, remuneration, expenses or other financial benefits paid or provided to Marc Anthony by FIFA, FWC2026 US Inc. or any other FIFA-related entity in connection with the 2026 World Cup, including in relation to his role as a Miami World Cup ambassador or any performances or other services? 21. President Trump publicly acknowledged having called the FIFA President to request a review of the Balogun disciplinary case. What exactly did he ask him to do, and what was his response? Would the case have been reviewed in the absence of his intervention? 22. Following that conversation, did the FIFA President or the FIFA Secretary General communicate with anyone within FIFA, including members of the administration or the Chair of the Disciplinary Committee, concerning the Balogun case? 23. Could FIFA provide the full written reasons for the decision in the Balogun case? 24. What criteria governed the application of Article 27 in comparable cases, and could FIFA identify the previous cases in which those criteria have been applied? 25. An amendment to Article 27 of the FIFA Disciplinary Code has now been proposed to prevent a situation such as the Balogun case from occurring again. The stated rationale was to ensure “stability and predictability” and protect the integrity of competitions. In the view of many, the existing rules were already sufficiently clear. Why, then, did the FIFA administration consider this amendment necessary? 26. Recent media reports have raised questions concerning the eligibility of a player representing DR Congo during the FIFA World Cup qualifiers... Could FIFA explain the legal and factual basis for this outcome Could the FIFA President also confirm that he did not intervene? 27. The half-time interval during the World Cup final lasted 27 minutes, without any prior request to the IFAB and consultation with the FIFA Council. Similarly, the introduction of mandatory so-called hydration breaks at all World Cup matches, in deviation from the existing rule was not preceded, to our knowledge, by consultation or a request for authorisation from the IFAB. 28. Could FIFA explain the legal and regulatory basis for these decisions, who authorised them, and why the IFAB and FIFA Council were not consulted beforehand? 29. A series of decisions, transactions and interventions involving the FIFA President, the President of the United States and individuals associated with him raise serious questions concerning potential conflicts of interest, transparency and institutional accountability. These include: - The FIFA Peace Prize, which was not submitted to the FIFA Council for approval; - The reported seven-year, approximately USD 4 million lease of office premises in Trump Tower, New York, involving Eric Trump, for premises reportedly unused for much of the year; - The proposed agreement with Thrive Capital, led by Mr Joshua Kushner, a member of the US President’s family; - The US President’s telephone call to the FIFA President requesting intervention in the Balogun disciplinary case; - Reported advanced discussions involving the US President and individuals associated with him concerning a FIFA cryptocurrency; - The World Cup sponsorship arrangement with Kalshi, a company reportedly advised and partly owned by Donald Trump Jr., including reports that Kalshi received extensive advertising exposure without providing financial consideration to FIFA; - The last-minute relocation of the World Cup draw, reportedly at significant additional cost to FIFA, to the JFK/Donald Trump Center in Washington, D.C., instead of Las Vegas; - The involvement of the US President’s daughter and grandson in the Club World Cup draw; - The announcement of a USD 75 million investment in Palestine during the US President’s Board of Peace meeting, apparently without prior information being provided to, or approval sought from, the FIFA Finance Committee or Council; - Public statements by White House representatives, including Andrew Giuliani and the US President himself, defending the FIFA President, supporting his continued presidency and criticising those questioning his leadership. These matters, taken together, raise questions that extend beyond the ordinary institutional relationship between FIFA and the government of a World Cup host country. 30. Can FIFA confirm whether, had FFE proceeded, the FIFA President would have held or expected to hold any position, role or function in FFE or any related entity, either during or following his tenure as FIFA President? Could FIFA also confirm whether the FIFA President would have had, directly or indirectly, any financial interest, ownership stake, entitlement to remuneration or other economic benefit arising from FFE? 31. According to information received from several sources, two days before the vote by the Bureau of the Management Board on the FFE proposal, the FIFA President informed members of the Management Board that the US authorities were investigating FIFA’s administration. Can he confirm whether such a statement was made and, if so, explain the information on which it was based, the reasons for raising it at that particular moment and whether he considered the potential pressure it might place on members immediately before their decision on FFE? 32. The official electoral campaign period began on 30 April 2026, the date of the FIFA Congress in Vancouver. Which body, in addition to the FIFA Electoral Committee, is responsible for overseeing the electoral process, and what procedures and safeguards have been established to prevent the misuse of FIFA resources and ensure a fair and impartial presidential election? 33. We have concerns regarding the independence and impartiality of the Chair of the FIFA Electoral Committee, Mr Chiomento, given the Committee’s crucial role in overseeing the presidential election. We understand that Mr Chiomento has known the FIFA President for approximately 20 years and is regularly invited to FIFA events and competitions at FIFA’s expense. 34. FIFA’s administration has a duty to remain neutral during the presidential electoral campaign... We have concerns, supported by written and other material evidence, regarding the administration’s compliance with this obligation since the beginning of the official electoral period. In particular, following the meeting in Rabat on 5 August, the FIFA Secretary General and members of the management team issued a press release and circulated a letter to all 211 MAs declaring their “full support for FIFA President Gianni Infantino”. How can such an explicit declaration of support during the official electoral period be reconciled with the administration’s duty of neutrality, including the obligations imposed on FIFA staff under the applicable Code of Conduct? 35. We understand that the Norwegian Football Association has submitted a complaint to the FIFA Ethics Committee. In this context, we wish to raise concerns regarding the independence and impartiality of the relevant judicial bodies. The Chair of the Investigatory Chamber, Mr Martin Ngoga, has longstanding political and professional ties with Rwandan President Paul Kagame, having served as Prosecutor General and as a member of parliament representing his political party. The FIFA President’s close relationship with President Kagame has also been publicly illustrated, including through the latter’s participation in the video marking the FIFA President’s ten years in office. Could FIFA explain how any potential concerns regarding Mr Ngoga’s independence and impartiality in cases involving the FIFA President have been assessed? Would Mr Ngoga be prepared to recuse himself from current and future ethics proceedings concerning the FIFA President? 36. Similarly, we understand that the Chair of the Adjudicatory Chamber, Ms Rojas, has publicly acknowledged personal friendships with the former President of the Colombian Football Association, Mr Bedoya, and its current President, Mr Jamon. In light of the Colombian Football Association’s support for the FIFA President, could FIFA explain how any potential concerns regarding her independence and impartiality have been assessed, and whether she would recuse herself from proceedings involving the FIFA President where appropriate? 37. Numerous media reports in recent years have raised questions concerning the FIFA President’s use of private aircraft and the costs of his accommodation, notably in Qatar and the United States. 38. Could FIFA provide a detailed account of the relevant expenditure, including its amounts, purposes, authorisation procedures and compliance with FIFA’s applicable financial and travel policies? 39. We request access to the complete list of guests seated in the VIP and VVIP sections during the World Cup final. 40. Numerous celebrities and other guests were accommodated in premium hospitality suites throughout the World Cup. Could FIFA clarify whether these suites were provided free of charge? 41. In the absence of any prior involvement of the FIFA Council, who decided to establish the FIFA Peace Prize, for what purpose, and who decided that the President of the United States should receive it? 42. What role did the FIFA President personally play in the creation of the award?— Ben Jacobs (@JacobsBen) October 19, 2026
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