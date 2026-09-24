Ποδοσφαιριστής της εθνικής Ισπανίας που παραμένει ανώνυμος αποφάσισε να δώσει το μπόνους για το Παγκόσμιο Κύπελλο στους υπαλλήλους της RFEF.

Σε μία αξιέπαινη πράξη προέβη ποδοσφαιριστής της εθνικής ομάδας της Ισπανίας, που αποφάσισε να δωρίσει όλο το μπόνους που έλαβε για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το καλοκαίρι στους υπαλλήλους της Ισπανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου!

Ο Ίβηρας διεθνής, που παραμένει ανώνυμος, έλαβε, όπως όλοι οι πρωταθλητές κόσμου, περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ, ωστόσο δεν το δέχτηκε και ζήτησε να μοιραστεί στα στελέχη της RFEF που εργάστηκαν πυρετωδώς για δύο μήνες προκειμένου να λειτουργούν όλα στην εντέλεια στις τάξεις στις τάξεις της Φούρια Ρόχα.

Αναμενόμενα, η γενναιοδωρία του ποδοσφαιριστή δεν έχει περάσει απαρατήρητη στην Ισπανία, με άλλους να προσπαθούν να... μαντέψουν ποιος διεθνής το έκανε και άλλους να αποθεώνουν την απόφασή του όχι μόνο να δωρίσει τα χρήματα, αλλά και να διατηρήσει την ανωνυμία του.