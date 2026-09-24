Ισπανία: Παίκτης δώρισε το μπόνους του Μουντιάλ στους υπαλλήλους
Σε μία αξιέπαινη πράξη προέβη ποδοσφαιριστής της εθνικής ομάδας της Ισπανίας, που αποφάσισε να δωρίσει όλο το μπόνους που έλαβε για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το καλοκαίρι στους υπαλλήλους της Ισπανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου!
Ο Ίβηρας διεθνής, που παραμένει ανώνυμος, έλαβε, όπως όλοι οι πρωταθλητές κόσμου, περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ, ωστόσο δεν το δέχτηκε και ζήτησε να μοιραστεί στα στελέχη της RFEF που εργάστηκαν πυρετωδώς για δύο μήνες προκειμένου να λειτουργούν όλα στην εντέλεια στις τάξεις στις τάξεις της Φούρια Ρόχα.
Αναμενόμενα, η γενναιοδωρία του ποδοσφαιριστή δεν έχει περάσει απαρατήρητη στην Ισπανία, με άλλους να προσπαθούν να... μαντέψουν ποιος διεθνής το έκανε και άλλους να αποθεώνουν την απόφασή του όχι μόνο να δωρίσει τα χρήματα, αλλά και να διατηρήσει την ανωνυμία του.
💰 Un campeón del mundo cede su millonaria prima a los empleados de la Federación— Diario AS (@diarioas) September 24, 2026
🤝 El gesto muestra que el grupo que ha formado Luis de la Fuente va más allá de la lógica del fútbol actualhttps://t.co/N59RM1XSIF
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.