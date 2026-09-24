Μέλη της FIFA πιέζουν τον Τζάνι Ινφαντίνο να λογοδοτήσει για τις υποθέσεις Μπάλογκαν και... ιδιωτικοποίησης του Μουντιάλ.

Ο Τζάνι Ινφαντίνο επιχείρησε να... μαλακώσει τα μέλη της FIFA που θέλουν την απομάκρυνσή του από την προεδρία, εντούτοις η επιστολή του αναφορικά με την εισαγωγή αλλαγών στον τρόπο λειτουργίας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας δεν έχει φέρει ακριβώς τα αποτελέσματα που θα ήθελε.

Βλέπετε, όπως αναφέρει ο Guardian, στελέχη της Ομοσπονδίας πιέζουν τον πρόεδρο να συμπεριλάβει στα ζητήματα που θα συζητηθούν αφενός την υπόθεση Μπάλογκαν, που είχε προκαλέσει τεράστιες αντιδράσεις μετά το σβήσιμο της κόκκινης κάρτας που είχε δεχτεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο, και αφετέρου την αποτυχημένη... ιδιωτικοποίηση του θεσμού τον Ιούλιο.

Η πρόεδρος της FA, Ντέμπι Χιούιτ, ζήτησε από τον Ινφαντίνο τη δημοσιοποίηση όλων των εγγράφων σχετικά με τα δύο προαναφερθέντα ζητήματα, με πηγές του Guardian να αναφέρουν πως τυχόν απόρριψη του αιτήματος, θα σημαίνει ότι οποιαδήποτε κίνηση αλλαγής λειτουργίας από την πλευρά του προέδρου δεν θα έχει αξία και θα θεωρηθεί ανειλικρινής.

Υπενθυμίζεται πως UEFA, AFC και CONCACAF βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της... αντιπολίτευσης, με τον Ινφαντίνο πάντως να παραμένει, για την ώρα, ο μοναδικός υποψήφιος για τις εκλογές που θα διενεργηθούν το 2027.