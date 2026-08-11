Ο Τραμπ στηρίζει τον Ινφαντίνο: «Η FIFA θα κάνει τραγικό λάθος εάν τον αντικαταστήσει»
Η καρέκλα του Τζιάνι Ινφαντίνο «τρίζει», ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη επιστολή των UEFA, CONCACAF και AFC για ανεξάρτητη έρευνα στη FIFA με αφορμή το σχέδιο πώλησης μετοχών του Μουντιάλ. Οι επικριτές του Ιταλοελβετού προέδρου ολοένα και αυξάνονται, ωστόσο αρκετοί είναι αυτοί που εξακολουθούν να τον στηρίζουν.
Ένας εξ αυτών είναι και ο Ντόναλτ Τραμπ, με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να παίρνει επίσημα θέση υπέρ του Ινφαντίνο σε πρόσφατη ανάρτηση που έκανε. Ο ίδιος υποστήριξε πως ο επικεφαλής της FIFA κατάφερε να διοργανώσει το πιο επιτυχημένο Παγκόσμιο Κύπελλο, λέγοντας χαρακτηριστικά:
«Η FIFA θα έκανε ένα τραγικό λάθος αν, για οποιονδήποτε λόγο, σκεφτόταν έστω και να αντικαταστήσει τον πρόεδρο Τζάνι Ινφαντίνο.
Είναι φανταστικός, έχοντας μόλις προεδρεύσει στο πιο επιτυχημένο Παγκόσμιο Κύπελλο, με διαφορά τεσσάρων χρόνων, που έχει παρουσιαστεί ποτέ. Αν φύγει, δεν θα είναι ποτέ ξανά τόσο επιτυχημένο ή κερδοφόρο».
FIFA would be making a terrible mistake if, for any reason, they even considered replacing President Gianni Infantino. He is fantastic, having just presided over the most successful World Cup, by four times, ever presented. If he is gone, it will never be as successful or… pic.twitter.com/siI87iuSab— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 11, 2026
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