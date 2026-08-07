Και η Νορβηγική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου τάχθηκε υπέρ της παραίτησης Τζιάνι Ινφαντίνο, ενώ η Ρωσία διατηρεί το δικαίωμα ψήφου στις προεδρικές εκλογές της FIFA παρά τον διετή αποκλεισμό της.

Όλο και πιο άβολα νιώθει ο Τζιάνι Ινφαντίνο στον προεδρικό θώκο της FIFA! Μετά την πολέμια στάση των συνομοσπονδιών ανά τον πλανήτη και την επίσημη επιστολή της FIFPRO, η οποία αποδοκιμάζει τις πρακτικές του, πλέον και η Νορβηγική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ζήτησε αναφανδόν την παραίτησή του.

Πιο συγκεκριμένα, η Πρόεδρος της Νορβηγικής Ομοσπονδίας, Λίζα Κλάβενες, ανακοίνωσε πως θα αιτηθεί την άμεση απομάκρυνση του Ινφαντίνο από το... τιμόνι της Διεθνούς Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Η Κλάβενες έθεσε ζήτημα κλονισμένης εμπιστοσύνης προς το πρόσωπο του 56χρονου Ιταλοελβετού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Λίζα Κλάβενες:

«Θα ζητήσουμε από τον πρόεδρο της FIFA να παραιτηθεί τώρα, δεν διαθέτει πλέον την απαραίτητη θεσμική εμπιστοσύνη για να ηγηθεί σταθερά της FIFA στην περίοδο που διανύουμε. Δεν υπάρχει επιστροφή για τον Τζιάνι Ινφαντίνο».

Norge har fått nog – kräver Infantinos avgånghttps://t.co/Dy7MVjK5Vc — SvenskaFans.com (@SvenskaFans) August 7, 2026

La Fédération norvégienne va appeler à la démission du président de la FIFA Gianni Infantino



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Στο άλλο μείζον ζήτημα που ταλανίζει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, η Ρωσική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (RFU) εξακολουθεί να διατηρεί το δικαίωμα ψήφου στις προεδρικές εκλογές της FIFA παρά το γεγονός πως οι εθνικές ομάδες της χώρας παραμένουν αποκλεισμένες από τις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου δεν είχε στερήσει από τη Ρωσία την ιδιότητα μέλους, κάτι που της επιτρέπει να λαμβάνει μέρος στα Συνέδρια και να έχει δικαίωμα ψήφου στις προεδρικές εκλογές.