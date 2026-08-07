Νορβηγική Ομοσπονδία: «Δεν διαθέτει την απαραίτητη θεσμική εμπιστοσύνη για να ηγηθεί της FIFA»
Όλο και πιο άβολα νιώθει ο Τζιάνι Ινφαντίνο στον προεδρικό θώκο της FIFA! Μετά την πολέμια στάση των συνομοσπονδιών ανά τον πλανήτη και την επίσημη επιστολή της FIFPRO, η οποία αποδοκιμάζει τις πρακτικές του, πλέον και η Νορβηγική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ζήτησε αναφανδόν την παραίτησή του.
Πιο συγκεκριμένα, η Πρόεδρος της Νορβηγικής Ομοσπονδίας, Λίζα Κλάβενες, ανακοίνωσε πως θα αιτηθεί την άμεση απομάκρυνση του Ινφαντίνο από το... τιμόνι της Διεθνούς Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Η Κλάβενες έθεσε ζήτημα κλονισμένης εμπιστοσύνης προς το πρόσωπο του 56χρονου Ιταλοελβετού.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Λίζα Κλάβενες:
«Θα ζητήσουμε από τον πρόεδρο της FIFA να παραιτηθεί τώρα, δεν διαθέτει πλέον την απαραίτητη θεσμική εμπιστοσύνη για να ηγηθεί σταθερά της FIFA στην περίοδο που διανύουμε. Δεν υπάρχει επιστροφή για τον Τζιάνι Ινφαντίνο».
Norge har fått nog – kräver Infantinos avgånghttps://t.co/Dy7MVjK5Vc— SvenskaFans.com (@SvenskaFans) August 7, 2026
La Fédération norvégienne va appeler à la démission du président de la FIFA Gianni Infantino
➡️ https://t.co/Exs8c0b6uZ pic.twitter.com/jGdcbbrwcx— L'Équipe (@lequipe) August 7, 2026
Στο άλλο μείζον ζήτημα που ταλανίζει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, η Ρωσική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (RFU) εξακολουθεί να διατηρεί το δικαίωμα ψήφου στις προεδρικές εκλογές της FIFA παρά το γεγονός πως οι εθνικές ομάδες της χώρας παραμένουν αποκλεισμένες από τις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022.
Η Διεθνής Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου δεν είχε στερήσει από τη Ρωσία την ιδιότητα μέλους, κάτι που της επιτρέπει να λαμβάνει μέρος στα Συνέδρια και να έχει δικαίωμα ψήφου στις προεδρικές εκλογές.
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