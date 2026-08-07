Οι αποκαλύψεις αναφορικά με τις πρακτικές του Τζάνι Ινφαντίνο συνεχίζονται, και αυτή τη φορά αναφέρεται πως έθεσε τελεσίγραφο σε κορυφαία στελέχη λίγο πριν τον τελικό του Μουντιάλ.

Ο Τζάνι Ινφαντίνο βρίσκεται στο επίκεντρο του ποδοσφαιρικού κόσμου το τελευταίο διάστημα, μετά την... ανεπιτυχή εν τέλει προσπάθειά του να πείσει τις Ομοσπονδίες να πουλήσουν μερίδιο της εμπορικής εκμετάλλευσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι αποκαλύψεις σχετικά με τις πρακτικές που εφάρμοσε ο πρόεδρος της FIFA συνεχίζονται και, πρόσφατα οι Times ανέφεραν μέσω άρθρου τους πως ο Ελβετός έθεσε τελεσίγραφο σε μεγάλα στελέχη της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, παραμονές (18/7) του τελικού του Μουντιάλ.

Ο Ινφαντίνο κάλεσε μέλη του ΔΣ της FIFA στο ξενοδοχείο Waldorf Astoria της Νέας Υόρκης, όπου τους παρουσιάστηκε το σχέδιο περί πώλησης του 20% των εμπορικών δικαιωμάτων του Μουντιάλ, και τους δόθηκε διορία ως τα μεσάνυχτα της ίδιας ημέρας για να δώσουν την θετική ή αρνητική ψήφο τους. Παρότι (σσ όπως γράφεται) οι περισσότεροι δεν είχαν καμία ιδέα για την εν λόγω πρόταση, εν τέλει η ψηφοφορία είχε θετικό πρόσημο (3-2) υπέρ του σχεδίου του Ινφαντίνο.

Έχοντας λοιπόν την πλειοψηφία εξασφαλισμένη, ο πρόεδρος της FIFA προχώρησε στην προώθηση της συγκεκριμένης ιδέας, που τελικώς έπεσε στα... βράχια, μετά τις έντονες αντιδράσεις ομοσπονδιών και φιλάθλων.