«Συγγνώμη» της FIFA προς τα 211 μέλη της - Εξακολουθεί να στηρίζει τον Ινφαντίνο το Συμβούλιο

Η Διεθνής Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ζήτησε «συγγνώμη» για το σχέδιο πώλησης του Μουντιάλ, αλλά συνεχίζει να στηρίζει τον Ινφαντίνο.

Η FIFA ζήτησε επισήμως συγγνώμη από τις 211 ομοσπονδίες-μέλη της και τα μέλη του Συμβουλίου της για τα λάθη που έκανε τις τελευταίες ημέρες με την αμφιλεγόμενη πρόταση πώλησης του 20% των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες.

Προηγήθηκε μια έκτακτη σύσκεψη στο Ραμπάτ του Μαρόκου, με τη συμμετοχή του ίδιου του προέδρου της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, και του γενικού γραμματέα, Ματίας Γκράφστρεμ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής, η ηγεσία της συνομοσπονδίας επιβεβαίωσε ότι συνεχίζει να στηρίζει τον Ινφαντίνο, παραδεχόμενη ωστόσο ότι η διαχείριση του σχεδίου που πρότεινε έπρεπε να είχε γίνει διαφορετικά.

Σύμφωνα με το Reuters, η θέση του Ιταλοελβετού αξιωματούχου εξακολουθεί να είναι επισφαλής, με την κρίση αυτή να αποτελεί τη σοβαρότερη από την εκλογή του το 2016.

Στο μεταξύ, κάθε άλλο παρά σίγουρη είναι η επανεκλογή του, καθώς ήδη ορισμένες ευρωπαϊκές ομοσπονδίες (μαζί και η ελληνική) απέσυραν τη στήριξή τους στο πρόσωπό του. Από την πλευρά της, η FIFA δήλωσε ότι θα επανεξετάσει τα όσα έγιναν και ξεκαθάρισε ότι δεν θα ανεχτεί περαιτέρω λάθη που θα αμφισβητήσουν την ακεραιότητά της.