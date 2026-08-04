Νέος «πονοκέφαλος» για τη FIFA και τον Τζάνι Ινφαντίνο, καθώς το «Athletic» αποκαλύπτει πως οι πόλεις που φιλοξένησαν αγώνες του Μουντιάλ περιμένουν ακόμα τις πληρωμές.

Το ένα χτύπημα μετά το άλλο δέχεται η FIFA και συγκεκριμένα η ηγεσία της, από τη στιγμή που ο Τζάνι Ινφαντίνο και ο στενός του κύκλος έχουν βρεθεί σε εξαιρετικά δύσκολη θέση μετά το αποτυχημένο πρότζεκτ περί πώλησης εμπορικών δικαιωμάτων του Μουντιάλ σε ιδιώτες επενδυτές.

Αυτή τη φορά η Παγκόσμια Συνομοσπονδία έχει να διαχειριστεί τις πιέσεις από τις έντεκα πόλεις σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό που απαιτούν να πληρωθούν οι οφειλές για τη διεξαγωγή των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η FIFA είχε υποσχεθεί σε κάθε πόλη - οικοδέσποινα του τουρνουά την παροχή ενός ποσού κοντά στο ένα εκατομμύρια δολάρια, όμως η Παγκόσμια Συνομοσπονδία προς το παρόν δεν έχει τηρήσει τις δεσμεύσεις της.

Σύμφωνα με το «Athletic», πλέον υπάρχει αυξανόμενη πίεση από τις πόλεις που φιλοξένησαν το Μουντιάλ για την άμεση καταβολή των οφειλών από πλευράς FIFA, η οποία από την πλευρά της δεν έχει προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες περίπου δυο εβδομάδες μετά το τέλος της διοργάνωσης.

Τα συγκεκριμένα ποσά θα λειτουργήσουν ως αποζημίωση για τα έξοδα που έπρεπε να επωμιστούν οι αρμόδιοι για τη διοργάνωση των αγώνων σε περιοχές των ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά.