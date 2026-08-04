Αρσέν Βενγκέρ για το αποτυχημένο σχέδιο της FIFA: «Ουδέποτε συμμετείχα στη διαμόρφωση αυτού του εγχειρήματος»

Ο Αρσέν Βενγκέρ απάντησε στα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να έχει εμπλακεί στα σχέδια του Ινφαντίνο για την πώληση του Μουντιάλ.

Ο Αρσέν Βενγκέρ τα τελευταία εικοσιτετράωρα είχε δεχθεί σφοδρή επίθεση για τη στάση που έχει κρατήσει όσον αφορά το σχέδιο του Τζιάνι Ινφαντίνο για το Μουντιάλ, καθώς μια μερίδα φιλάθλων επέμενε πως έπρεπε να τοποθετηθεί δημόσια για τις προθέσεις του ισχυρού άνδρα της Διεθνούς Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Αντ'αυτού, ο ίδιος επέλεξε να μην πάρει θέση, κάτι που έδωσε περαιτέρω τροφή για σχόλια.

Ο θρύλος της Άρσεναλ, μετά τη δημόσια κατακραυγή και το «κύμα» αντιδράσεων που τον συμπαρέσυρε, αποφάσισε να απαντήσει στα όσα ακούγονταν με γραπτή δήλωσή του, όπου είπε χαρακτηριστικά:

«Τα πρόσφατα γεγονότα στη FIFA αξίζουν κάποιας σαφήνειας από την πλευρά μου. Στη FIFA, είμαι ο Επικεφαλής Παγκόσμιας Ανάπτυξης Ποδοσφαίρου.Μαζί με την ομάδα μου, επιβλέπω την ανάλυση δεδομένων του παιχνιδιού, το διαδικτυακό κέντρο εκπαίδευσης της FIFA, την ανάπτυξη της εκπαίδευσης νέων μέσω 60 ακαδημιών σε 60 χώρες όπου είναι περισσότερο απαραίτητες, και τις διοργανώσεις νέων σε όλο τον κόσμο. Επιπλέον, είμαι τεχνικός σύμβουλος της IFAB.

«Δεν συμμετείχα σε αυτό το στρατηγικό σχέδιο και έλαβα γνώση του έργου για πρώτη φορά μέσω ρεπορτάζ των μέσων ενημέρωσης. Η απόφαση απόσυρσης του έργου ήταν απολύτως απαραίτητη και αναμφισβήτητη, επειδή πιστεύω ακράδαντα στην ανεξάρτητη FIFA που υπηρετεί το ποδόσφαιρο με δέσμευση, διαφάνεια και ακεραιότητα».

Ο Βενγκέρ έχει πόστο στη FIFA από το 2019 και είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη και την καθοδήγηση της ανάπτυξης του ποδοσφαίρου τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες παγκοσμίως. Επιπλέον, εχει τεθεί επικεφαλής μιας ειδικής ομάδας που επικεντρώνεται στην προστασία και την ευημερία των ποδοσφαιριστών.