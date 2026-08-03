Αντίπαλοι του Τζάνι Ινφαντίνο απαιτούν την παραίτηση του Ελβετού από την προεδρία της FIFA και απειλούν με οργάνωση νέων ανταγωνιστικών διοργανώσεων ως μοχλό πίεσης.

«Σχέδιο παράλυσης» εκπονείται εντός της FIFA από αντιπάλους του Τζάνι Ινφαντίνο ώστε να εξωθήσουν τον Ελβετό πρόεδρο σε παραίτηση. Η πρόταση του 56χρονου περί πώλησης μετοχών του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές έχει εκπυρσοκροτήσει, με μέλη της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας να πιέζουν πλέον για την αποχώρησή του από τον προεδρικό θώκο.

Με νέο τους δημοσίευμα οι «Times» αποκαλύπτουν πως εντός της FIFA έχει σχηματιστεί συμμαχία με σκοπό την καθαίρεση του Τζάνι Ινφαντίνο, μέσω ενός μποϊκοτάζ διακυβέρνησης. Όπερ σημαίνει πως τα συγκεκριμένα μέλη απειλούν να απέχουν από τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου ή των επιτροπών της FIFA και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, οδηγώντας πρακτικά σε παράλυση την Παγκόσμια Συνομοσπονδία.

Έχουν εκφραστεί μάλιστα μέχρι και σκέψεις για νέες διεθνείς διοργανώσεις που θα ανταγωνιστούν εκείνες της FIFA, όπως ένα διεθνές Nations League που βρίσκεται στα σκαριά από την UEFA από το 2017. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, μαζί με τις αντίστοιχες της Ασίας (AFC) και της Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής (CONCACAF) μοιάζουν ιδίως αποφασισμένες να κάνουν ό,τι χρειαστεί για να οδηγήσουν τον Ελβετό σε παραίτηση, αλλά και σε πλήρη αναδιάρθρωση το οργανόγραμμα της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας.

Από την πλευρά του, ο Τζάνι Ιφαντίνο φέρεται να έχει ζητήσει χέρι βοηθείας από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να κερδίσει πόντους επικοινωνιακά, όμως ο Αμερικανός πρόεδρος αρνείται να απαντήσει στις κλήσεις. Στο μεταξύ όλο περισσότερες Ομοσπονδίες έχουν αρνηθεί να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης στον 56χρονο ενόψει των προεδρικών εκλογών του Μαρτίου, με τον Ινφαντίνο να μετράει μόλις 15 δηλώσεις στήριξης από τα συνολικά 211 μέλη που θα ψηφίσουν στις επικείμενη εκλογική διαδικασία.

Παράλληλα, η UEFA συνεχίζει την επιθετική της στάση αποστέλλοντας στον Ινφαντίνο επίσημη νομική επιστολή μέσω των δικηγόρων της στις Ηνωμένες Πολιτείες, με την οποία τον προειδοποιεί ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά εναντίον του. Απαιτεί επίσης να διαφυλαχθούν όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία που σχετίζονται με το σχέδιο "FIFA Forward Enterprises" (FFE), το οποίο προέβλεπε την πώληση μεριδίου των εμπορικών δικαιωμάτων των διοργανώσεων της FIFA σε ιδιώτες επενδυτές.