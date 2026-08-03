Ινφαντίνο: Έκκληση βοήθειας σε Τραμπ για να διατηρήσει τη θέση του στη FIFA!
Σφίγγει ο κλοιός γύρω από το μέλλον του Τζάνι Ινφαντίνο! Ο άλλοτε κραταιός πρόεδρος της FIFA βρίσκεται αντιμέτωπος με εξέγερση μετά τα σχέδια περί πώλησης μετοχών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις από διάφορες Ομοσπονδίες.
Πιο θορυβώδης πάντως ήταν η ανακοίνωση της UEFA, η οποία προειδοποίησε με αποχή των 55 ομάδων μελών της από το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, τη στιγμή όπου Ομοσπονδίες όπως εκείνες της Αγγλίας, της Ουαλίας και της Σουηδίας δήλωσαν ανοικτά πως δεν θα στηρίξουν τον Ινφαντίνο στις επόμενες προεδρικές εκλογές της FIFA.
Η θύελλα αντιδράσεων ανάγκασε τον Ελβετό να ακυρώσει τα σχέδια, όμως η καριέρα του στην Παγκόσμια Συνομοσπονδία έχει τεθεί σε κίνδυνο. Υποδαυλιζόμενες άλλωστε από την UEFA, εντός της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας έχουν σημειωθεί κινήσεις και πιέσεις για την αποκαθήλωση του Ινφαντίνο, με τον πρόεδρο της FIFA να κάνει έκκληση βοηθείας προς τον... Ντόναλντ Τραμπ!
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «New York Post» και του «BBC», ο Ινφαντίνο νιώθει απομονωμένος μετά το κάζο του Μουντιάλ και αναζητά την ανοικτή στήριξη από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ώστε να κερδίσει πίσω τη χαμένη εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του. Τα δημοσιεύματα μάλιστα μιλούν μέχρι και προγραμματισμένα ραντεβού με ανθρώπους της κυβέρνησης των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου και του Υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.
Παρόλα αυτά, οι Αμερικανοί φαίνεται πως θέλουν να αποστασιοποιηθούν από την επικοινωνιακή καταστροφή γύρω από τον Ινφαντίνο. Όπως συμπληρώνουν άλλωστε τα δημοσιεύματα, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν σηκώνει πλέον το τηλέφωνο στις κλήσεις του προέδρου της FIFA και φαίνεται να έχει χαράξει μια διαφορετική πορεία μετά το τέλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Βόρεια Αμερική.
Όλα αυτά τη στιγμή που η UEFA έχει κηρύξει πόλεμο και καλεί σε ολική αναδιάρθρωση εντός της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας, ζητώντας μεταξύ άλλων την παραίτησή του από τον προεδρικό θώκο μέσω ανοικτής επιστολής.
Sous pression malgré l'abandon de son projet de vente de parts de la Coupe du monde, Gianni Infantino souhaiterait solliciter de l'aide à l'administration Trump, d'après plusieurs médias.— L'Équipe (@lequipe) August 3, 2026
Le président de la FIFA estime avoir besoin de soutien public pour garder sa place à la… pic.twitter.com/eS5iwHkq3F
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