Η ποδοσφαρική ομοσπονδία της Αγγλίας δεν είναι διατεθειμένη να συνεχίσει να στηρίζει τον Τζιάνι Ινφαντίνο, κάτι το οποίο θα τού γνωστοποιήσει μέσω επιστολής της.

Σύμφωνα με νεότερο δημοσίευμα της Telegraph, η FΑ ετοιμάζεται να αποσύρει επίσημα τη στήριξή της προς τον Τζιάνι Ινφαντίνο για την επανεκλογή του στην προεδρία της FIFA.

Η απόφαση αυτή θα γίνει πιο σαφής σε επιστολή που συντάσσουν οι Άγγλοι, ως άμεση αντίδραση στο πρόσφατο φιάσκο που προκλήθηκε από τα σχέδια πώλησης των μετοχών του Μουντιάλ.

Το κλίμα για τον επικεφαλής της FIFA είναι ιδιαίτερα βαρύ στη Βρετανία. Ο νεοφερμένος πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, σε σχετικές δηλώσεις που έκανε είπε χαρακτηριστικά πως ο Ινφαντίνο «δεν είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να οδηγήσει το ποδόσφαιρο μπροστά στην παγκόσμια σκηνή». Παράλληλα, χαρακτήρισε το πλάνο πώλησης των μετοχών ως «προσβλητικό για τους φιλάθλους» και «εξοργιστικό», υπογραμμίζοντας ότι το ζήτημα δεν μπορεί απλά να ξεχαστεί επειδή «ναυάγησε».

Η κίνηση της Αγγλίας έρχεται να ακολουθήσει την αντίστοιχη απόφαση της Ομοσπονδίας της Ουαλίας, που ήταν η πρώτη που απέσυρε την εμπιστοσύνη της στον Ινφαντίνο.