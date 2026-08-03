UEFA: Απειλεί ότι θα κινηθεί νομικά κατά της FIFA για το σχέδιο πώλησης του Μουντιάλ
Στα άκρα έχει πλέον οδηγηθεί η διαμάχη ανάμεσα σε UEFA και τη FIFA, με την ευρωπαϊκή ομοσπονδία να απειλεί με νομικές ενέργειες για το αμφιλεγόμενο σχέδιο του Τζιάνι Ινφαντίνο.
Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Telegraph, η UEFA απέστειλε αυστηρή εξώδικη επιστολή έξι σελίδων προς τον πρόεδρο της FIFA, αλλά και προς τον Τζόσουα Κούσνερ, επικεφαλής του αμερικανικού επενδυτικού ταμείου Thrive Eternal.
Αν και το εν λόγω σχέδιο αποσύρθηκε μετά τις έντονες αντιδράσεις και την απειλή των Ευρωπαίων για μποϊκοτάζ στο Μουντιάλ, η UEFA απαίτησε τη διατήρηση κάθε εγγράφου, κάθε ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και χρηματοοικονομικής μελέτης που σχετίζεται με το συγκεκριμένο εγχείρημα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες σε περίπτωση καταστροφής των στοιχείων αυτών.
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Στη λίστα των 18 στελεχών της FIFA από τους οποίους ζητείται η διαφύλαξη του υλικού περιλαμβάνονται και τεράστια ονόματα, όπως αυτό του Αρσέν Βενγκέρ, αλλά και του γενικού διευθυντή Κέβιν Λαμούρ, ο οποίος εξέφρασε δημόσια την αντίθεσή του στο πλάνο του Ινφαντίνο.
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