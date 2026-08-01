Κατάρ: «Χαιρετίζουμε την απόφαση του προέδρου της FIFA, προς όφελος της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής κοινότητας»

Παρά την οριστική αρνητική έκβασή του, το σχέδιο του Ινφαντίνο για την πώληση μετοχών του Μουντιάλ, επιδοκιμάστηκε από το Κατάρ.

Το σχέδιο Ινφαντίνο για την πώληση μετοχών του Παγκοσμίου Κυπέλλου ναυάγησε οριστικά, ωστόσο απ' ότι φαίνεται έχει ακόμα... υποστηρικτές. Το Κατάρ με επίσημη τοποθέτηση του τάχθηκε υπέρ της εν λόγω πρωτοβουλίας, καθώς όπως τόνισε θα ήταν προς όφελος του ποδοσφαίρου.

Πιο συγκεκριμένα, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας πήρε απροκάλυπτα το μέρος του ισχυρού άνδρα της FIFA, προσπαθώντας με κάποιο... φίλτρο στην ανακοίνωσή της να κατανοήσει και τη στάση των έτερων συνομοσπονδιών.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του Κατάρ:

«Χαιρετίζουμε την απόφαση του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, να αποσύρει την πρόταση FIFA Forward Enterprise, προς όφελος της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής κοινότητας. Παρότι η πρόταση είχε θετικά στοιχεία, επικροτούμε τη σοφία της επιλογής να δοθεί προτεραιότητα στην ενότητα μεταξύ των Ομοσπονδιών-Μελών. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Κατάρ (Qatar Football Association) στηρίζει πλήρως τις προσπάθειες του προέδρου Ινφαντίνο να συνεχίσει να αναπτύσσει και να ενισχύει το ποδόσφαιρο σε παγκόσμιο επίπεδο».